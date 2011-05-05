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Libya Büyükelçiliği Türkiye'den 3 milyon lira borç istedi

Libya Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı’na başvurarak 3 milyon TL istedi...

05 Mayıs 2011 03:00

T24 - Ülkelerindeki asyan ve çatışmalar nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiren Libya'nın Ankara Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı’ndan 3 milyon TL maddi yardım istedi.

Libya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Türkiye’ye maddi destek talebi geldi. Libya ile Türkiye arasında para transferinde sıkıntı çeken Libya Büyükelçiliği, giderlerini karşılayabilmek için Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan 3 milyon TL borç istedi. Elçilik başvurusunu yazılı olarak yaptı.

Büyükelçiliğin uzun bir süredir çalışanların maaşlarını da ödeyemediği belirtildi. Ankara’dan yardım gelmesi durumunda elçiliğin bir süre daha ayakta kalacak.

Geçtiğimiz günlerde Libya lideri Muammer Kaddafi'ye seslenen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, görevden ayrılmasını istemişti. Erdoğan, Kaddafi'nin Libya'dan ayrılması gerektiğini de ifade etmişti.


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