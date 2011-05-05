T24 LogoT24 Logo
Gündem

LİBYA BÜYÜKELÇİLİĞİ PARA İSTEMEDİ ANKARA (A.A)

05 Mayıs 2011 17:01

-LİBYA BÜYÜKELÇİLİĞİ PARA İSTEMEDİ ANKARA (A.A) - 05.05.2011 - Libya'nın Ankara Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığından maddi yardım talep edildiğine ilişkin haberlerin doğru olmadığını belirtti. Büyükelçilik yetkilileri A.A muhabirine yaptıkları açıklamada, böyle bir talebin olmadığını ve ileride de olmayacağını ifade ederek, bu yöndeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladılar. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı'na da Büyükelçilik tarafından söz konusu talebe ilişkin herhangi bir notanın verilmediği öğrenildi. Bazı basın organlarında, Libya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin, çalışanların maaşlarını ödeyemediği ve büyükelçilik masraflarını karşılayamadığı için Dışişleri Bakanlığı'na başvurarak 3 milyon TL maddi destek istediği ileri sürülmüştü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24