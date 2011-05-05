-LİBYA BÜYÜKELÇİLİĞİ PARA İSTEMEDİ ANKARA (A.A) - 05.05.2011 - Libya'nın Ankara Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığından maddi yardım talep edildiğine ilişkin haberlerin doğru olmadığını belirtti. Büyükelçilik yetkilileri A.A muhabirine yaptıkları açıklamada, böyle bir talebin olmadığını ve ileride de olmayacağını ifade ederek, bu yöndeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladılar. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı'na da Büyükelçilik tarafından söz konusu talebe ilişkin herhangi bir notanın verilmediği öğrenildi. Bazı basın organlarında, Libya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin, çalışanların maaşlarını ödeyemediği ve büyükelçilik masraflarını karşılayamadığı için Dışişleri Bakanlığı'na başvurarak 3 milyon TL maddi destek istediği ileri sürülmüştü.