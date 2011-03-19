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Dünya

LİBYA BM'DEN GÖZLEMCİ İSTEDİ TRABLUS (A.A)

19 Mart 2011 18:35

-LİBYA BM'DEN GÖZLEMCİ İSTEDİ TRABLUS (A.A) - 19.03.2011 - Libya Dışişleri Bakanı Musa Kusa, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun'dan Libya'ya uluslararası gözlemci göndermesini istedi. Bakan Kusa, Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, ateşkes ilan ettiklerini, bunun, Libya'nın BM kararlarına olumlu bir cevap verdiğinin kanıtı olduğunu belirterek, inandırıcılıklarını kanıtlamak için BM Genel Sekreteri Ban Ki Mun'dan uluslararası gözlemci göndermesini istediklerini kaydetti. Bakan, "BM Genel Sekreteri Ban ve Güvenlik Konseyi üyelerine gönderdikleri mesajda BM'nin 1973 sayılı kararına uyma taahhütlerini vurguladıklarını ve böylece Libya'nın uluslararası topluma karşı tüm sözlerini yerine getirdiğini" söyledi.

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