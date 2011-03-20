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Dünya

LİBYA, BM GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANTISI İSTEDİ KAHİRE (A.A)

20 Mart 2011 05:06

-LİBYA, BM GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANTISI İSTEDİ KAHİRE (A.A) - 20.03.2011 - Libya'nın BM Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplantı düzenlemesini istediği bildirildi.  Haberi duyuran El Cezire ve El Arabiye televizyonları, konuya ilişkin kaynak ya da toplantının amacı konusunda detaylı bilgi vermedi.   Libya devlet televizyonu ise Muammer Kaddafi'nin ülkeye yönelik saldırıyı durdurmanın BM Güvenlik Konseyi'nin sorumluluğu olduğunu söylediğini bildirdi, ancak toplantı beklentisine ilişkin herhangi bir ifadeye yer vermedi. BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'da uçuşa yasak bölge uygulanmasına yetki veren kararının ardından bugün Batılı devletler ülkeye hava saldırısı başlatmıştı. Libya lideri Muammer Kaddafi ise devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, ülkesinin Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51'inci maddesiyle düzenlenen meşru müdafaa hakkını kullanacağını söylemişti. -EL CEZİRE: "KADDAFİ BİRLİKLERİ BİNGAZİ'Yİ YENİDEN BOMBALADI"- El Cezire televizyonu, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin muhaliflerin kalesi olan Bingazi kentini bombaladığını duyurdu.  Televizyon, adı açıklanmayan kaynaklara dayanarak verdiği haberinde, Kaddafi'ye bağlı güçlerin tanklardan ateş açtığını ve roket kullandığını bildirdi.  Bazı kent sakinlerinin güvenlikleri için camilere kaçtığı da kaydedilen haber, henüz başka kaynaklarca doğrulanamadı. Kent, dün de Kaddafi'ye bağlı birlikler tarafından bombalanmıştı.  -TRABLUS'TA UÇAKSAVAR VE PATLAMA SESLERİ- Libya'nın başkenti Trablus'ta pazar sabahının ilk saatleride aralıksız uçaksavar atışları yapıldığı bildirildi. Kentteki Reuters muhabirleri, uçaksavar atışlarını patlamalar, makineli tüfek sesleri ve "Allah büyüktür" şeklindeki bağrışmaların takip ettiğini söyledi.    -"LİBYA, AVRUPA'YA YASADIŞI GÖÇÜ ENGELLEMEYECEK"- Libya devlet televizyonu, Muammer Kaddafi'nin Batılı devletlerin ülkeye yönelik operasyonunu "Haçlı saldırısı" olarak nitelendirdiği konuşmasının ardından bir güvenlik yetkilisine dayanarak, "Libya'nın, Avrupa'ya yasadışı göçü engellemeye yönelik çabalarına son verme kararı aldığını" duyurdu. 

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