T24 LogoT24 Logo
Dünya

Libya Başbakanı Dibeybe: Rusya ve Türkiye'nin yabancı savaşçıları çekme konusunda anlaşmaya vardığına dair bir bilgim yok

17 Temmuz 2021 10:35

T24 Dış Haberler

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Rusya ve Türkiye'nin ülkeden yabancı askerleri çekme konusunda anlaşmaya vardığına dair bir bilginin kendisine gelmediğini, ancak bu hamlenin Trablus'u memnun edeceğini söyledi. 

Reuters'a konuşan Dibeybe, 24 Aralık'ta seçim yapılması konusunda verdiği taahhüttü sürdürdüğünü, ancak bazı milletvekillerinin koltuğunu bırakmak konusunda isteksiz olabileceğini ifade etti.

Geçen ay Berlin'de yapılan bir konferanstan sonra Alman ve ABD'li yetkililer Rusya ve Türkiye'nin Libya'dan yabancı askerleri çekme konusunda başlangıç seviyesinde bir anlaşmaya vardıklarını iddia etmişti.

Dibeybe, "Savaşçıların çekilmesi konusunda bir anlaşma olduğuna dair bir şey duymadım. Ancak herhangi bir anlaşma ve herhangi bir gücün çekilmesi bizi memnun eder; herhangi birinden destek alan savaşçılar veya paralı askerlerin" dedi.

Libya lideri, "Yabancı güçlerin çekilmesi için tüm ilgili partilerle konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

libyatürkiyerusyasavaşçı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24