-LİBYA ATEŞKES İSTEDİ TRABLUS (A.A) - 26.05.2011 - Libya, ülkenin doğusunun kontrolünü elinde tutan muhaliflerle ateşkes ve müzakereye hazır olduğunu bildirirken, NATO'nun hava saldırılarının derhal durması çağrısında bulundu. Başbakan El Bağdadi Ali El Mahmudi, başkent Trablus'ta gazeteciler yaptığı açıklamada, "Libya ateşkes konusunda ciddi. Bu, başta NATO olmak üzere her tarafın ateşkesi olmalı" dedi. Muhaliflerin ana talebi olan Libya lideri Muammer Kaddafi'hin gitmesini ise reddeden Mahmudi, "Kaddafi, Libya halkının lideridir. Libya halkının düşüncesine o tercüman olur. O libya halkının kalbindedir. O ayrılırsa tüm Libya halkı ayrılır" dedi. Muhaliflerin kurduğu Milli Geçiş Konseyi'ni, "yıkmak istedikleri aynı düzenin eski üyeleri" olarak nitelendiren Mahmudi, ancak görüşmek için muhaliflere kapılarının açık olduğunu belirtti. Mahmudi, tüm Libya'yı temsil eden popüler gruplarla görüşmeye hazır olduklarını kaydetti. Kaddafi'nin hayatta ve sağlığını iyi olduğunu söyleyen Mahmudi, "Sağlığı iyi. görevinin başında. İyi durumda ve hareketlerine bir kısıtlama yok. İhtiyacımız olduğunda kendisiyle temas kuruyoruz veya o bizimle temas kuruyor. Kendisine sağlığını soruyoruz" diye konuştu. Independent gazetesinde bugün yer alan bir haberde, Libya Başbakanı El Mahmudi'nin NATO üyesi bazı ülkelere bir mektup göndererek, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği tarafından denetlenecek ve kontrol altında tutulacak bir ateşkes çağrısı yaptığı bildirilmiş, İspanya da bu haberi doğrulamıştı. ABD ise Libya'nın ateşkes önerisini güvenilir bulmamıştı. Beyaz Saray milli güvenlik danışman yardımcısı Ben Rhodes, Libya'nın BM'nin kararlarına uymadığını, Libya kuvvetlerinin hala yerleşim yerlerine saldırma durumunda olduğunu, bu sebeple ABD'nin askeri operasyona devam edilmesinden yana olduğunu söylemişti.