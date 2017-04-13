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BBC Türkçe

Libya açıklarında tekne battı: Onlarca göçmen kayıp

Akdeniz'de göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 97 Afrikalı göçmenin kayboldukları açıklandı.

13 Nisan 2017 23:28

Libya açıklarında bir teknenin batması sonucu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 97 Afrikalı göçmenin kayboldukları açıklandı.

Sahil Güvenlik Sözcüsü Eyüp Kasım, batan teknedeki 23 erkeğin kurtarıldığını bildirdi.

Reuters Haber Ajansına konuşan Kasım, "Teknenin tabanı parçalanmış ve tekne batmış" dedi.

Bölgedeki kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği ancak sağ kurtulan bulma ihtimalinin zayıf olduğu ifade ediliyor.

Hayatta kalanlar 15 kadın ve beş çocuğun, başkent Trablus'un 10 kilometre uzağında batan teknede kaybolanlar arasında olduğunu söyledi.

Libya, Akdeniz'den Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerin kullandığı başlıca geçiş noktalarından biri.

Uluslararası Göç Örgütü, bu yıl şu ana dek Libya kıyılarından en az 590 göçmenin öldüğünü ya da kaybolduğunu söylüyor.

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