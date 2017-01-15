T24 LogoT24 Logo
Dünya

Libya açıklarında 100 göçmeni taşıyan tekne battı

8 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, 4 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi

15 Ocak 2017 12:10

Libya açıklarında yaklaşık 100 göçmeni taşıyan bir tekne battı.

Arama-kurtarma faaliyetlerini yürüten İtalyan sahil güvenliği, sudan 8 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını, 4 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı.

BBC’nin aktardığı haberde, karanlığın çökmesiyle birlikte arama-kurtarma çalışmalarının zorlaştığı vurgulanırken, onlarca göçmene ise hâlâ ulaşılamadığı belirtildi.

Teknenin Libya ile İtalya arasında, Libya’nın 50 kilometre açıklarında battığı öğrenildi.

Göçmenlerin uyruklarına ilişkin henüz bir bilgi gelmedi.

Avrupa’ya karadan ulaşan göçmen sayısı, 2015 sonlarında yaşanan mülteci akınından bu yana düşüş ivmesi içinde. Fakat denizden Avrupa’ya ulaşma umudu, göçmenler arasında çok tehlikeli olmasına karşın, hâlâ rağbet görüyor.

Cuma günü İtalyan sahil güvenliği, Akdeniz’den Avrupa’ya ulaşmak için denize açılan yaklaşık 550 göçmeni kurtardı.

 

İki haftada bin göçmen...

 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2017’nin ilk iki haftası içinde bini aşkın göçmenin Avrupa’ya ulaştığını tahmin ediyor.

Son vaka dışarıda bırakılırsa, haber alınmayan yaklaşık 11 kişinin umuda yolculukta hayatını kaybettiği sanılıyor.

BM, 2016 yılında 5 bin kişinin Akdeniz rotasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

ETİKETLER

Libyagöçmen teknesi battı100 göçmenİtalyaölüyaralı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24