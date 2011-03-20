-LİBYA 1 MİLYON KİŞİYE SİLAH DAĞITACAK CEZAYİR (A.A) - 20.03.2011 - Libya yönetimi, 1 milyondan fazla kişiye silah dağıtılacağını, dağıtımın başladığını açıkladı. Resmi haber ajansı Jana'nın bildirdiğine göre Libya Savunma Bakanlığı kaynakları, "1 milyondan fazla kadın ve erkeğe silah dağıtım işleminin saatler içerisinde tamamlanmış olacağını" belirtti. Öte yandan Libya sağlık yetkilileri, uluslararası koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısının 64'e yükseldiğini belirtti. Sayı daha önce 48 olarak açıklanmıştı ancak daha sonra, yaralananlar arasında yeni ölümler olduğu kaydedildi. -ALMANYA'DAN İZİN Alman hükümeti, Libya'ya yönelik askeri operasyonlar için Almanya'daki Amerikan üslerinin kullanımına izin verdi. Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, bugün başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin Libya kararı temelinde Almanya'daki Amerikan üslerinin açılmasına izin verdiklerini ve bu kararı ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a bildirdiğini söyledi. Libya'da gelişmeleri büyük endişe ile izlediklerini, Libya halkının bu kadar acı çekmesinin Libya lideri Muammer Kaddafi'den ve rejiminden kaynaklandığını belirten Westerwelle, "diktatör Kaddafi"den BM kararına uymasını ve verdiği ateşkes sözünü uygulamasını beklediklerini ifade etti. Almanya'nın Libya'ya asker göndermeyeceğini, ancak uluslararası topluluğunun aldığı kararın hedeflerinin tümüyle arkasında olduğunu kaydeden Westerwelle, Almanya'nın Libya'ya 5 milyon avroluk insani yardım yapacağını ve bu ülkedeki tıbbi yardım çalışmalarına katkı sağlayacağını söyledi. Uluslararası alanda sorumluluklarını yerine getirerek Libya'ya karşı yaptırımlar uygulamayı sürdüreceklerini ve Kaddafi ile rejiminin Avrupa'daki mali kaynaklarının kurutulması için çaba harcayacaklarını belirten Westerwelle, diğer bazı AB ülkelerinin de Almanya gibi hareket ettiğini ve BM kararını desteklemelerine rağmen Libya'ya asker göndermeyeceklerini ifade etti. Westerwelle, "Libya'daki savaşın" bir an önce sona ermesini istediklerini, bunun uzun sürmesi durumunda Alman askerlerinin AWACS tipi erken uyarı uçaklarında görev yapabileceğini, ancak bunun Libya'da görev yapacak uçaklar için geçerli olmadığını tekrarladı. Kaddafi'nin Akdeniz bölgesinde diğer bazı sivil hedeflere de saldırabileceğini söylediğinin hatırlatılması üzerine de Westerwelle, endişelerinden birinin de bu olduğunu, sivillerin zarar görmemesi için her türlü çabayı harcamak istediklerini kaydetti. Westerwelle, BM Güvenlik Konseyi'nde Libya kararıyla ilgili olarak yapılan oylamada Almanya'nın neden "evet" oyu kullanmadığının sorulması üzerine de, "Evet oyu kullansaydık, bir NATO ülkesi olarak bizden asker istenecekti" şeklinde yanıt verdi. -KIBRIS'TAKİ İNGİLİZ ÜSLERİNİN KULLANILMASI GÜNDEMDE- Libya’ya yönelik askeri operasyonda Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin, özellikle Ağrotur üssünün kullanılmasının da gündemde olduğu belirtildi. Rum basınına göre, Ağrotur hava üssünde İngilizler hazır bekliyor. Libya’ya yönelik operasyon nedeniyle İngiltere’den çok sayıda savaş uçağının Ağrotur’a geldiğini yazan Alithia gazetesi, E3D tipi uçakların operasyona destek için bekletildiğini duyurdu. Habere göre, Akdeniz bölgesindeki İngiliz uçaklarını koordine edecek personel de Ağrotur’a gönderildi. İngiliz Üsleri Basın Sözcüsü Christian Grey gazeteye yaptığı açıklamada, ''İngiliz savaş uçaklarının gerektiği kadar adada kalacağını'' söyledi. ''Kaç uçağın geldiğinin'' sorulması üzerine Grey, böyle bir bilgiyi kamuoyuna vermek istemediğini ifade etti. -RUMLAR TEPKİLİ- Rum Meclisi ve Demokratik Parti (DİKO) Başkanı Marios Karoyan konuyla ilgili açıklamasında, ''Bu hassas bölgede uluslararası topluma zaman zaman sağladığımız kolaylıklar başka şey, İngiliz üslerinin istilacı faaliyetlerin sığınağına dönüştürülmesi ise başka'' dedi. Karoyan, üslerin ''istilacı faaliyetler'' için kullanılmasının, karışıklıklara ve tehlikelere neden olacağını, buna destek vermediklerini belirtti. Rum yönetimi Sözcüsü Stefanos Stefanu da konu hakkında Rum radyosuna yaptığı açıklamada, Rum yönetiminin, İngiltere hükümetiyle sürekli temas halinde olduğunu, İngilizlerin üslerin kullanımına ilişkin henüz bir karar almadığını söyledi. Stefanu, Libya konusundaki tutumlarının, ''uluslararası toplumun uluslararası hukuk ve BM kararları çerçevesinde kolektif olarak hareket etmesi'' yönünde olduğunu kaydetti. İngilizlerin, Kıbrıs'ta, Ağrotur ve Dikelya'da iki askeri üssü bulunuyor.