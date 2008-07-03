Libertadores LDU'nun

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Quito teknik direktörü Edgardo Bauza, "bu sonuç bizim için inanılmaz" derken, "Liga ve Ekvator için bir tarih yazdık" şekilnde konuştu. (Spor Servisi, ap)



RIO DE JANEIRO, Brazil - Libertadores, Ekvator temsilcisi LDU Quito'nun. Tarihinde ilk kez bu kupaya ulaşan takım 4-2 ve 3-1'lik maçlar sonrası penaltı atışlarına giden finalde Fuliminense'yi devirerek kupanın sahibi oldu. Kaleci Jose Francisco Cevallos, Liga de QuitoCopa Libertadores'i kazanmasında oldukça önemli rol oynadı. 3 penaltı atışını kurtaran Cevallos, Güney Amerika futbolunun gündeminde ilk sırada ye alma başarısı gösterdi.Latin Amirka futbolunun önemli temsilcilerinden biri olarak gösterilen ve kadrosunda Dario Conta, Thiago Neves, Fenerbahçe'den tanıdığımız Washington, Alberto gibi isimleri bulunduran Fuliminense ikinci maçı 3-1 kazanmasına karşın ilk maçtaki 4-2'lik yenilgi nedeniyle maçı ancak uzatmalara taşıyabildi.Thiago Neves'in üç gol atmasına rağmen yine bu futbolcu, Arjantinli Dürio ve Washington'ın penaltı atışlarından yararlanamazken, Patricio Urrutia, Franklin Salas ve Joffre Guerronsonucu ile gole ulaşan Quito kupayı kazandı. Maçın uzatma dakikalarında Fuliminense'den Alberto kırmızı kartla oyun dışında kaldı.