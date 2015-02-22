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Dünya

Liberation: Eurogroup toplantısında Yunanistan ile Hollanda Maliye Bakanı kavganın eşiğine geldi

Liberation gazetesinin iddiasına göre, Hollanda Maliye Bakanı Dijsselbloem'in konuşması sırasında Yunanistan Maliye Bakanı Varufakis 'yalancı' diye bağırdı

22 Şubat 2015 13:58

Fransız Liberation gazetesi Eurogroup görüşmelerinde Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis ile Eurogroup Başkanı ve Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem’in kavga etmeye çok yaklaştıklarını iddia etti.

Gazetenin toplantıdaki bir tanığa dayandırdığı haberine göre Eurogroup görüşmelerinde Yunanistan’ın borç programı görüşülürken Dijsselbloem konuşurken Varufakis ona ‘Yalancı’ diye bağırdı. Ardından ikilinin arasında tansiyon yükseldi. Toplantıya katılan bir tanık ise, "Tansiyon öyle bir yükseldi ki neredeyse kavga edeceklerini sandık" diye konuştu. Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schauble’nin bu olayın ardından Varufakis ile bundan sonra ikili diyaloga girmeyeceğini yakın çevresine aktardığı bildirildi.

 

Cevap verdi

 

Öte yandan Liberation’un haberini internet sitesine taşıyan Business Insider’a Varufakis’ten bir cevap geldi. Yunan Bakan Business Insider’a Twitter üzerinden, “Sizin için kötü haberlerim var. Haberiniz yalan. Jeroen ve Benim aramda böyle bir an yaşanmadı. Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim” cevabını verdi.

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