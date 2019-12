T24 - Libananco davasında tanık sıfatıyla dün yaklaşık 8 saat ifade veren Hakan Uzan, “ÇEAŞ ve Kepez’in yüzde 60 hissesini elinde bulunduran Libananco şirketi Cem ağabeyimin” dedi.



Enerji Bakanlığı’nın imtiyaz sözleşmelerini iptal ettiği Çukurova Elektrik (ÇEAŞ) ve Kepez Elektrik şirketlerinin yüzde 60 hissesini elinde bulundurduğu iddiasındaki Libananco’nun açtığı 10 milyar dolarlık tazminat davası kapsamında tanık sıfatıyla ifade veren Hakan ve Cem Uzan’ın çapraz sorgularına başlandı.



Hakkında kırmızı bülten olmasına rağmen aldığı özel izinle dün Paris’te tahkim kuruluna tanık sıfatıyla ifade veren Hakan Uzan, “ÇEAŞ ve Kepez’in yüzde 60 hissesini elinde bulunduran Libananco şirketi Cem ağabeyimindir” dedi. Dünya Bankası binasında 8 saat boyunca çapraz sorguya alınan Hakan Uzan, 3 gün sürecek oturumların ilk gününde Enerji Bakanlığı avukatlarının sorularını yanıtladı.



Hakan Uzan verdiği ifadede, ÇEAŞ ve Kepez hisselerinin sahibi olan Libananco şirketine yapılan devrin karşılığında bir nakit hareketi olmadığını söyledi. Hisselerin sözleşmeyle Libananco’nun sahibi Ali Cenk Türkkan’a devredildiğini belirten Hakan Uzan, Türkkan’ın üzerine görülen şirketin gerçekte de Cem Cengiz Uzan’ın olduğunu ifade etti.





2003’te el konulmuştu



Enerji Bakanlığı, 2003 yılında Uzan grubuna ait ÇEAŞ ve Kepez Elektrik şirketlerine el koymuştu. Bunun üzerine Kıbrıs Rum kesiminde faaliyet gösterdiğini açıklayan Libananco Holdings Co. Ltd., ÇEAŞ ve Kepez’e ortak olduğunu ve söz konusu el koyma ile zarara uğradığını ileri sürerek, Türkiye aleyhine 10 milyar dolarlık dava açmıştı.





Cem Uzan’ın sorgusu bugün



Cem Uzan’in çapraz sorgusu bugün yapılacak. Üç günlük programın son gününde ise belgelere göre Libananco’nun en büyük hissedarı gözüken ancak Uzan ailesinin eski elemanı olduğu belirtilen Ali Türkkan’ın video konferans yoluyla Fransa dışından muhtemelen Ürdün’den sorgusunun yapılması bekleniyor.



Uzan tarafı, ilk günkü Hakan Uzan sorgusu sonrası hiç bir açıklama yapmadı. Davaya Enerji Bakanlığı hukuk uzmanlarıyla birlikte katılan Coşar Avukatlık Bürosu yöneticisi Aydın Coşar, “Stratejimizi şimdi açıklamak istemiyoruz. Çalışmalar iyi gidiyor, önümüzdeki günlerde her şey açıklığa kavuşacak” diye konuştu.





‘Koruma ordusu’ üç kişi!



Sabah saatlerinden itibaren duruşmada ilk göze çarpan Uzanların aile çevresine dayanarak verilen bilgilerin tersine, Hakan Uzan’ın 30-40 kişilik ‘bodyguard ordusu’ ve Fransız polisi tarafından korunduğu seklindeki iddiaların gerçeği hiç bir şekilde yansıtmayışı oldu.

Oldukça nazik üç Fransız koruma, basın mensuplarının Hakan Uzan’a fazla sokulmasını engellemeye çalıştı, ancak bu görevlilere başka bir iş düşmedi. Hakan Uzan’ın Paris gibi bir kentte can güvenliğinin kimler tarafından tehlikeye atılmış olabileceği sorusuna da inandırıcı yanıt bulunamadı.



Kırmızı bültenle aranan ve Dünya Bankası’na Bağlı Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarını Giderme Merkezi’nin (ICSID) Fransız makamlarından talep ederek sağladığı 8 günlük ‘geçici bağışıklık’ kararıyla Paris’e gelen Hakan Uzan’ın tahkim heyeti önündeki sorgusu günün en çok merak edilen konusunu oluşturdu. Saat 08.20’de avukatlarıyla birlikte Peugeot marka bir arabayla binaya gelen Uzan, aracın kapıya iyice yanaşmasıyla fotoğraf makinesi ve kameralara fazla yakalanmamaya özen gösterdi. Sorgudan sonra Uzan, binaya geldiği gibi yine aracı bu kez garaj kapısına mümkün mertebe yanaştırarak ve siyah şapkasıyla yüzünü kapatarak binadan uzaklaştı.