-Libananco Davası Türkiye lehine ANKARA (A.A) - 02.09.2011 - Uluslararası Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti ile Uzan ailesi arasındaki Libananco davasını Türkiye lehine sonuçlandırdı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, dava sonucu her iki tarafın avukatlarına iletildi. Konuyla ilgili bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 10,1 milyar dolar tazminat talebiyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahkim davasının Türkiye lehine sonuçlandığını belirterek, ''Uzan ailesinin tazminat talebi reddedilmiştir'' dedi.