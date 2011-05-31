-Lİ NA ROLAND GARROS'TA TARİHE GEÇTİ ANKARA (A.A) - 30.05.2011 - Sezonun 2. Grand Slam organizasyonu olan Roland Garros'a oynanan 4. tur maçlarıyla devam edilirken, Çinli raket Li Na, çeyrek finale çıkarak Çin tenis tarihine geçti. Erkeklerde bir numaralı seribaşı Rafael Nadal, Philippe Chatrier kortunda oynanan maçta Hırvat Ivan Ljubicic'i 3-0 yendi ve çeyrek finale adını yazdırdı. Nadal, 2 saat 26 dakika süren maçta rakibini 7-5, 6-3 ve 6-3'lük setlerle geçti. Roland Garros'a, üst üste 6. kez kazanarak Bjorn Borg'a ait olan rekora ortak olmak için gelen İspanyol tenisçi, çeyrek finalde Robin Soderling ile oynayacak. Günün bir diğer maçında, 7 numaralı seribaşı İspanyol David Ferrer ile 9 numaralı seribaşı Fransız Gael Monfils karşılaştı. Dün tamamlanması gereken ancak hava muhalefeti nedeniyle bugüne ertelenen maçta seyircisinin desteğini alan Monfils, rakibini nefes kesen bir mücadelenin ardından 3-2 yendi. Monfils, rakibini 6-4, 2-6, 7-5,1-6 ve 8-6'lık setlerle mağlup etti ve çeyrek finale yükselen bir diğer isim oldu. Fransız raket, bir sonraki maçını İsviçreli Roger Federer ile yapacak. -RAKİBİ ÇEKİLEN DJOKOVİC YARI FİNALDE- Roland Garros'da sürpriz bir şekilde son 8'e kalan ve çeyrek finalde Novak Djokovic ile eşleyen İtalyan Fabio Fognini, sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi. Bir Grand Slam turnuvasında ilk defa çeyrek finale çıkarak kariyerinin en büyük başarısına imza atan Fognini, sol bacağında çekme olduğunu ve doktorunun kendisine oynamaması için tavsiyede bulunduğunu söyledi. Sezon başından bu yana oynadığı 41 maçın tamamını kazanan Djokovic, çeyrek finalde de galip gelmesi halinde Bjorn Borg'un 42 maçlık en iyi başlangıç rekoruna ortak olacaktı. Djokovic'in, rekoru egale etmek için artık yarı finaldeki rakibini yenmesi gerekiyor. Sırp tenisçi, yarı finalde Monfils-Federer maçının galibiyle oynayacak. -Lİ NA TARİHİNE GEÇTİ- Çinli tenisçi Li Na, Çek Petra Kvitova'yı 2-1 yendi ve Roland Garros'ta çeyrek finale yükselme başarısını gösteren ilk Çinli kadın tenisçi oldu. Turnuvaya 6 numaralı seribaşı olarak katılan Li Na, Philippe Chatrier kortunda oynanan ve 1 saat 44 dakika süren maçta 9 numaralı seribaşı rakibini 2-6, 6-1 ve 6-3'lük setlerle yendi. Li Na, son sette 3-1 geriye düşmüş olmasına rağmen pes etmedi ve setin geri kalan oyunlarını alarak adını çeyrek finale yazdırdı. Çinli tenisçi, çeyrek finalde Victoria Azarenka ile karşılaşacak. -SHARAPOVA CESUR OYUNUYLA KAZANDI- Günün bir diğer çeyrek finale yükselme mücadelesinde 7 numaralı seribaşı Rus Maria Sharapova, 12 numaralı saribaşı Polonyalı Agnieszka Radwanska'yı 2-0 yendi ve kendisine son 8'in içinde yer buldu. Grand Slam'in diğer 3 turnuvasında şampiyonluğu bulunan ve kariyerine Roland Garros'u da eklemek isteyen Sharapova, maçın setlerini 7-6 ve 7-5 aldı. İlk sette 4-1, ikinci sette ise 5-3 geriye düşmesine rağmen cesur oyununu sürdüren Sharapova, doğrudan sayı getiren vuruşlarda rakibine 47-13'lük bir üstünlük sağladı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Son 2 yıl içinde ilk kez bir Grand Slam turnuvasında çeyrek finale kalma başarısını gösteren Rus raket, bir sonraki maçında 15 numaralı seribaşı Andrea Petkovic ile karşılaşacak. Günün sonuçları şöyle: Erkekler (4. Tur) ----------------- Juan Ignacio Chela (Arjantin) - Alejandro Falla (Kolombiya): 3-2 (4-6, 6-2, 1-6, 7-6, 6-2) Rafael Nadal (1) (İspanya) - Ivan Ljubicic (Hırvatistan): 3-0 (7-5, 6-3, 6-3) Gael Monfils (9) (Fransa) - David Ferrer (7) (İspanya): 3-2 (6-4, 2-6, 7-5, 1-6, 8-6) Robin Soderling (5) (İsveç) - Gilles Simon (18) (Fransa): 3-0 (6-2, 6-3, 7-6) Andy Murray (4) (Britanya) - Viktor Troicki (15) (Sırbistan): 4-6, 4-6, 6-3, 6-2 (havanın kararması nedeniyle ertelendi) Kadınlar (4. Tur) ----------------- Li Na (6) (Çin) - Petra Kvitova (9) (çek C.): 2-1 (2-6, 6-1, 6-3) Victoria Azarenka (4) (Belarus) - Ekaterina Makarova (Rusya): 2-0 (6-2, 6-3) Maria Sharapova (7) (Rusya) - Agnieszka Radwanska (12) (Polonya): 2-0 (7-6, 7-5) Andrea Petkovic (15) (Almanya) - Maria Kirilenko (25) (Rusya): 2-1 (6-2, 2-6, 6-4)