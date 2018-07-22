LGS'de din sorularından muaf olan öğrenciler mağdur edildi iddiası

İddiaya göre din dersinden muaf öğrencilere LGS’de fazladan sorulan 10 inkılap tarihi sorusunun bu yıl sorulmaması muaf öğrencilerin sınav puanının eksik hesaplanmasına yol açtı. Puanı eksik hesaplandığı için hedeflediği liselere giremediğini belirten bir veli, kızının aynı sayıda doğru soru yanıtlayan ve dinden muaf olmayan arkadaşından 40 puan daha az puan aldığını belirtti.

Tercih sisteminde yaşanan belirsizlik ve soruların zorluğu nedeniyle bazı öğrenci ve velilerin tepkisini çeken LGS'nin, azınlık ailelerin çocuklarının mağduriyetine yol açtığı ifade edildi.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre LGS’nin sözel bölümünde yer alan Din sorularını muaf oldukları için çözmeyen öğrencilerin puanları aynı sayıda soru çözen öğrencilere göre eksik hesaplandığı belirtildi. İddiaya göre din sorularından muaf olmayan öğrenciler, hiç din sorusu çözmese bile 50 soru üzerinden hesaplama yaptıkları için azınlıklara mensup öğrencilerden daha yüksek puana ulaşıyor.

“40 puan daha az…”

LGS’ye Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf giren bir öğrencinin annesi olan Ermeni Arus Beraha, kızının puanının eksik hesaplandığı için girmeyi hedeflediği liselere giremediğini söyleyerek “Kızım gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı içinde” dedi. Beraha, kızının aynı sayıda doğru soru yanıtlayan ve dinden muaf olmayan arkadaşından 40 puan daha az puan aldığını belirtti.

“Kılavuza karşı bir şey yapamayız”

MEB’in durumlarından haberdar olduğunu ancak yerleştirme dönemine çok az bir süre kalmasına karşın herhangi bir adım atılmadığını sözlerine ekleyen Beraha, mağduriyetini şu sözlerle dile getirdi:



“Bakanlık da yaşadığımız problemin farkında. Ancak din dersinden muaf öğrencilerin puanlarının nasıl hesaplanacağının kılavuzla belirlendiğini ve kılavuza karşı bir şey yapamayacaklarını söylüyorlar. Milli Eğitim Bakanı’ndan bir şeyler yapmasını bekliyoruz. İstediğimiz okulların kontenjanlarının bu sürede dolacağını düşünüyoruz. Birkaç aileyle birlikte MEB’e dilekçe de yazdık. Çocuklarımızın hayal kırıklığının giderilmesini istiyoruz.''

Puanlar nasıl hesaplanıyor?

Bakanlığın Nisan ayında yayımladığı, “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu”na göre, yabancı dil ya da din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf öğrencilerin puanı, öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlere verdiği yanıtlar göz önüne alınarak hesaplanıyor. Muaf öğrencilerin muaf oldukları dersler dışındaki testlerin ağırlıklı standart puan toplamı, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamının bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılmasıyla elde ediliyor.