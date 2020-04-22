LGS'ye ilişkin nisan ayı 2. örnek soru kitapçığı yayımlandı

MEB tarafından LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını içeren nisan ayı 2. soru kitapçığı yayımlandı.

Her ay iki kez yayımlanan örnek soru kitapçığına ilave olarak 8. sınıf öğrencilerine her ay yaklaşık bin sorudan oluşan çalışma soruları ve çözümleriyle de destek olunuyor.

"Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınava" yönelik örnek soruların nisan ayına ait 2. kitapçığı yayımlandı. Kitapçıkta yer alan sorular, yalnızca birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacak şekilde düzenlendi.

Ayrıca kitapçıkta sınavda her dersten sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

Nisan ayı sayısal bölümü 2. örnek soru kitapçığına

Nisan ayı sözel bölümü 2. örnek soru kitapçığına ulaşmak için tıklayın

TIKLAYIN - Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okulların açılış tarihine ilişkin açıklama