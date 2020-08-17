T24 LogoT24 Logo
Eğitim

LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

17 Ağustos 2020 10:05

LGS yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı.  Sonuçlar "meb.gov.tr" adresinden kontrol edilebilir.

İkinci nakil başvuru işlemleri için MEB tarihleri yayınladı. MEB’in açıklamasına göre 2. nakil başvuruları 17 Ağustos’ta başlayacak ve 21 Ağustos’a kadar devam edecek.

 

ETİKETLER

LGSnakilbirincisonuçson dakikaMEB
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24