LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>LGS yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Sonuçlar "<a rel="nofollow" href="http://meb.gov.tr/" target="_blank" rel="noopener">meb.gov.tr</a>" adresinden kontrol edilebilir.</p>\n<div class="content-hb">\n<div class="news-body">\n<div class="content-element">\n<p>İkinci nakil başvuru işlemleri için MEB tarihleri yayınladı. MEB’in açıklamasına göre 2. nakil başvuruları 17 Ağustos’ta başlayacak ve 21 Ağustos’a kadar devam edecek.</p>\n</div>\n<div class="onesignal-customlink-container"> </div>\n</div>\n</div>\n<div class="outof-news-body">\n<div class="nativo">\n<div class="nativo-inner">\n<div class="nativo1_load-container dfp-container banner-size-w-0 banner-size-h-0">\n<div id="nativo1_load" data-google-query-id="CKWsh5vmoesCFYjkuwgdKpwL9w"> </div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>