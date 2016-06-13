LGBT'ye dünyanın dört bir yanından destek



ABD’nin Florida eyaletinin Orlando kentinde eşcinsellerin gittiği bir gece kulübüne pazar günü düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ABD'yi yasa boğdu. Ülke tarihindeki en fazla kişinin öldüğü toplu saldırının ardından ABD'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından da LGBT topluluğuna destek mesajları yağıyor.

'Bu bir nefret suçu'

Amerikan İslami İlişkiler Kurulu Genel Müdürü Nihat Awad birlik mesajı vererek siyasetçilere pazar günü yaşanan trajediyi kendi yararlarına kullanmamaları çağrısı yaptı. Düzenlediği basın toplantısında "Açık ve net. Bu bir nefret suçu" diyen Awad, "Hiç bir tür aşırılığa karşı toleransımız yok" açıklamasını yaptı.

Frank-Walter Steinmeier ise Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yayınlanan mesajında "Orlando'daki kanlı saldırı beni derinden sarstı. Kurbanlar için biz de yas tutuyoruz. ABD'deki dostlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesco "saldırıyı şiddetle kınadıklarını ve yaşananlardan dolayı dehşet içerisinde olduklarını" belirtti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve eşi Prens Philip de kendisinin "yaşananlar nedeniyle büyük bir şok yaşadıklarını" ifade etti.

#LoveisLove ve #GaysBreakTheInternet etiketleri Twitter'da en çok paylaşılan etiketlerden oldu.

New York'ta düzenlenen Tony Ödülleri'de aralarında aktris Danai Gurira ve gecenin sunucusu James Corden'ın da bulunduğu birçok ünlü yakalarına gümüş renkli kurdeleler takarak Orlando kurbanlarını andı.

FBI ifadesini almıştı

29 yaşındaki saldırgan Omar Seddique Mateen Pazar günü en az 50 kişiyi öldürüp, 53 kişiyi de yaraladıktan sonra ölü ele geçirilmişti. Saldırganın 2013 yılında FBI tarafından terör şüphesiyle ifadesi alındıktan sonra soruşturma kapsamından çıkarıldığı belirtiliyor.

Saldırgan New York'a Afganistan'dan göç etmiş bir aileden geliyor. Saldırganın babası katliamın dini nedenlerle işlendiğine ihtimal vermediğini kaydetti ve oğlunun homoseksüellere karşı büyük bir nefret beslediğine dikkat çekti. Failin 2011 yılında boşandığı eski eşi de Mateen'in şiddete meyilli olduğunu ve kendisini sık sık dövdüğünü aktardı.