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Yaşam

LGBT'ler Ankara'da Yürüdü: Anayasal Tanınma Yoksa Barış Da Yok!‏

Bu yıl 6.'sı düzenlenen Homofobi ve Transfobiye karşı yürüyüş 19 Mayıs pazar günü Ankara'da yapıldı

21 Mayıs 2013 20:07

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsamında 6. Kez düzenlenen 'Homofobi ve Transfobiye Karşı Yürüyüş' beşyüzü aşkın kişinin katılımıyla Pazar (19 Mayıs) günü Ankara’da yapıldı.

LGBT toplumu ve dostları homofobiye, transfobiye, nefrete, her türlü ayrımcılığa ve savaşa karşı durmak için 17 Mayıs Uluslararası Homofobi Karşıtı Gün vesilesiyle bir kez daha gökkuşağı bayrağının altında toplandılar.

'LGBT’lere Yönelik İlan Edilmemiş Savaşa Son' ana pankartının arkasından yürüyen LGBT’ler ve dostları 'Aşk Aşk Hürriyet Uzak Olsun Nefret', 'Homofobi/Transfobi Öldürür', 'Teslim Olmak Yok Homofobi Ezilecek', 'Nefret Öldürüyor Meclis Bunu Görmüyor', 'Katilleri Bulmayan Suç Ortağıdır' yazılı dövizler ve gökkuşağı bayrakları taşıdı.

Yürüyüş boyunca ayrıca Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a 2002 yılında sarf ettiği 'Eşcinsellere Yasal Güvence Şart!' sözleri hatırlatılırken 'Reyhanlı’ya Rağmen Savaşa Hayır!' dövizleri de taşındı.

Yürüyüşe katılan Fransız Yeşil Senatör Esther Benbassa ise 'Okulda İşte Mecliste Eşcinseller Her Yerde' dövizi taşıdı. LGBT aileleri, 'Babanım Yanındayım / Annenim Yanındayım' dövizleriyle yürüyüşteki yerini aldı. 'Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz', 'Susma Haykır Eşcinseller Vardır', 'LGBT’lerle De Barışın', 'Eşitlik Yoksa Barış da Yok', 'Tanınma Yoksa Barış Da Yok', 'Homofobik AKP', 'Ne Suç Ne Günah Yaşasın Eşcinsel Aşk',  sloganlarının atıldığı eylem Sakarya Meydanı’nda okunan basın açıklaması ile son buldu.

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