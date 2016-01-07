LGBTİ’lerden sokağa çıkma yasaklarına karşı dayanışma kampanyası

Diyarbakır Keskesor LGBTİ Diyarbakır Oluşumu, sokağa çıkma yasaklarının sürdüğü Sur, Cizre ve Silopi ve geçtiğimiz günlerde yasağın kaldırıldığı Nusaybin, Derik, Dargeçit, Silvan ilçeleri için dayanışma kampanyası başlattı. Keskesor’a iletilen yardımlar, sokağa çıkma yasağığı yaşayan ilçelere ulaştırılacak.

KaosGL’de yer alan Keskesor LGBTİ yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Sur, Cizre, Silopi, Nusaybin, Derik, Dargeçit, Silvan'da sokağa çıkma yasakları ve ilçelerin abluka altına alınması nedeniyle orada yaşayan insanların en temel hakları olan yaşam hakkı başta olmak üzere barınma, sağlık ve besleme hakkı ihlalleri her geçen gün artmakta olduğu görüldüğünden, Keskesor LGBTİ olarak KESK, Sarmaşık Derneği ve Rojava Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla acil bir yardımlaşma kampanyası başlatıyoruz. Sur'da ilan edilen sokağa çıkma yasakları ve yaşanan çatışmalardan sonra çok sayıda aile Sur'dan çıkmak, göç etmek zorunda kalmış ve 10 Aralık'ta yasağa verilen 16 saatlik aradan sonra basına yansıyan fotoğraflar, Sur'da evlerin büyük kısmının ağır bir şekilde tahrip edildiğini göstermişti.

Temel ihtiyaçlar: Gıda, kışlık giyim, battaniye…

“Yasağın devam ettiği Cizre ve Silopi ile Nusaybin, Derik, Dargeçit, Silvan gibi daha önce yasak uygulanan diğer ilçelerde de benzer görüntüler ortaya çıkmış ve çok sayıda aile evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. Yasakların uygulandığı çoğu yerde hava sıfırın altında; insanlar sokakta, barınma, ısınma, su gibi temel ihtiyaçlarına erişimleri engellenmiş durumdalar. Temel ihtiyaç olarak gıda, kışlık giyim, battaniye, kadın, çocuk ve bebek ihtiyaç malzemeleri, temizlik malzemeleri öncellik taşımaktadır.”

“Başlatmış olduğumuz yardımlaşma kampanyasına başta bütün LGBTİ dernek ve oluşumları olmak üzere kendine insanım diyen herkesin, halkların kardeşliği ve dayanışmasını savunanların desteklerini bekliyor, mağdur olan halklarımızla dayanışmaya çağırıyoruz. Yardımlar KESK, Sarmaşık Derneği ve Rojava Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla sokağa çıkma yasağının uygulandığı Sur, Cizre, Silopi ve geçtiğimiz günlerde yasağın kaldırıldığı Nusaybin, Derik, Dargeçit, Silvan ilçelerinde yaşayanlara gidecek.”

Başlatılan yardımlaşma kampanyası için iletişim bilgilerinin verildiği yazılı açıklamanın sonunda, “Her şeyden önemlisi insanların yaşanmış olduğu bu felaketin bir an önce son bulması için uygulanan sokağa çıkma yasakların kaldırılmalı yaşam hakkı ihlallerine son verilmelidir” ifadesi yer aldı.

İletişim: Tel: 0 546 276 1690

e-mail: heftreng.keskesor@gmail.com

https://www.facebook.com/keskesordiyarbakir