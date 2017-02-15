"LGBTİ Sağlığı" sitesi yayında

LGBTİ’lere özel cinsel sağlık bilgilerine yer veren lgbtisagligi.org sitesi yayın hayatına başladı.

Bianet’te yer alan habere göre, Sivil Düşün AB Programı Aktivist Desteği kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanan web sitesi, HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan güvenli cinselliğe, seks ürünleri/oyuncaklarının hijyeninden meme, rahim ağzı, prostat kanserinden korunma yollarına, LGBTİ'lere yönelik koruyucu sağlık bilgilerini içeriyor.

Sitede cinsel sağlık ve ruh sağlığı uzmanları tarafından hazırlanan bilgilere ve yurtdışında bu alanda yapılmış broşürlerin çevirileri ve Türkiye'de LGBTİ bireylerin homofobik/transfobik ayrımcılığa uğramadan başvuru yapabilecekleri sağlık kurumlarına ilişkin bilgiler de yer alıyor.

10 şehirde 2 bini aşkın kişinin katıldığı 2014 tarihli Türkiye’de LGBT Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırması’nın sonuçları, LGBTİ bireylerin sağlık alanında da çeşitli ayrımcı uygulamalara maruz kaldığını ve hekime başvurmaktan çekindiğini ortaya koyuyor.

"LGBTİ+'lerin sağlığa erişiminin önündeki engellerin kalkması devletin, sağlık kurumlarının, meslek örgütlerini ve hekimlerin sorumluluğudur" diyen lgbtisagligi.org hem LGBTİ bireyleri güvenli cinsellik konusunda bilgilendirmeyi hem de erken teşhis için gerekli sağlık kontrollerini yaptırmaları için ulaşabilecekleri kurumlara yönlendirmeyi amaçlıyor.