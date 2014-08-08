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LGBTİ örgütleri: Oyumuz Demirtaş’a

LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) örgütleri ortak bir metinle Selahattin Demirtaş’ı desteklediklerini duyurdu

08 Ağustos 2014 20:19

LGBTİ örgütleri, “Amasız ve ancaksız eşit yaşam, cinsel özgürlükçü toplum için Cumhurbaşkanı seçimlerinde oyumuz Selahattin Demirtaş’a” dedi.

Aralarında Kaos GL’nin de olduğu farklı şehirlerden 12 LGBTİ örgütünün yanı sıra; bağımsız aktivistlerin de imza verdiği metinde, “Amasız ve ancaksız eşit yaşam, cinsel özgürlükçü toplum için oyumuz Selahattin Demirtaş’a” denildi.

imctv'de yer alan habere göre, ötekileştirilen ve düşmanlaştırılan LGBTİ’lerin birçok haktan eşit bir biçimde yararlanamadığının altı çizilirken, aynı zamanda baskı ve şiddet gördüğü, nefret suçlarının hedefi haline geldiği ve yaşam hakkından mahrum bırakıldığı ifade edildi.

“Türkiye’de egemen sistem ve onun temsilcileri LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks)’lerin varlığını adeta yok sayarak ısrarlı biçimde görmezden gelmekte, görmezden gelemediği noktada ise LGBTİ’lere karşı düşmanca tavır almaktadır.” denilen LGBTİ açıklamasında şunlara yer verildi:

“Bugüne kadar egemen siyasi kesimler tarafından görmezden gelinen, ötelenen ve arka plana atılan LGBTİ’lerin varlığı ve talepleri cumhurbaşkanı adayı Sayın Selahattin Demirtaş tarafından amasız ve ancaksız olarak sahiplenilmektedir.

“Bu bağlamda cumhurbaşkanlığı seçimlerinde; özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve barış temelinde yeni bir yaşam çağrısı yapan, ‘Yeni yaşam çağrısı cinsel özgürlükçü toplumdur’ diyen, insan haklarını istisnasız savunan, ayrımcılığa ve ötekileştirmeye maruz kalan tüm kimliklerin eşit ve özgür yaşayacağı bir toplumun yaratılması için “dik durulması” gerektiğini vurgulayan Halkların ve Değişimin Adayı Sayın Selahattin Demirtaş’ı desteklediğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.”

Metnin altında imzası olan kurumlar şöyle:

Kaos GL Derneği, Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, SPoD (Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği), İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği, Hêvî LGBTİ İnisiyatifi, İstanbul Ayıları Grubu, Diyarbakır KeSKeSoR LGBTİ Oluşumu, Queer Adana, Dersim Roştîya Asmê LGBTİ Oluşumu, Gaziantep ZeugMADİ, Kars Homofobi ve Transfobi, Karşıtı Platform, Malatya Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gençlik İnisiyatifi

 

‘Yeni Yaşam Çağrısı cinsel özgürlükçü toplumdur’

 

Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş’ın Yeni Yaşam Çağrısı’nda “Yeni Yaşam Çağrısı cinsel özgürlükçü toplumdur” başlığı altında şunlara değiniliyor:

“Farklı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği sebebiyle öldürülen, baskı gören, dışlanan LGBTİ bireyler sistem tarafından görmezden geliniyor. LGBTİ’lerin varoluşu suç görülüp, homofobi ve transfobi besleniyor. Yeni yaşamda bütün cinsel kimlikler eşit yurttaşlık haklarıyla, ayrımcılığa uğramadan, hayatın her alanında özgürce onurlu bir varoluş sürdürebilecekler.”

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