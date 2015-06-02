LGBTİ internet sitelerine TİB sansürü

Geçtiğimiz günlerde beş LGBTİ içerikli internet sitesi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından kapatıldı. Eşcinsel ve trans mekan tanıtımlarının yer aldığı, çeşitli haber paylaşımlarının yapıldığı www.gaylez.com 9 Nisan’da, www.travestice.com 7 Mayıs’ta, www.travestisitesi.com ve www.turkgaybar.com siteleri 26 Mayıs’ta ve www.istanbulgay.com sitesi ise 27 Mayıs’ta TİB tarafından erişime engellendi. Kaos GL Derneği Avukatı Hayriye Kara, “Bahsi geçen beş internet sitesinin hangi gerekçeyle kapatıldığını henüz bilmiyoruz ancak genellikle eşcinsel içerikli internet siteleri ‘müstehcenlik’ bahanesiyle kapatılıyor. Hukukta ‘müstehcenlik’ gibi muğlak bir kavram olamaz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’den erişimi tamamen engellenen siteler, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele edilmesi Hakkında Kanun” kapsamında sansüre uğradı.

LGBTİ içerikli sitelerin erişime engellenmesini KaosGL.org’a değerlendiren Alternatif Bilişim Derneği’nden Işık Mater, “Bu apaçık bir sansürdür ve ifade özgürlüğüne saldırıdır” dedi.

İnternet sitelerinin TİB’in yetkisi dahilinde çok hızlı bir şekilde kapatılabildiğini de hatırlatan Mater, “Birisi şikayet ediyor ve ona göre 4 saat içerisinde idari tedbir uygulamaya başlıyorlar. Yeni kanunla beraber ortada herhangi bir fiili yasal denetim de kalmamış oluyor. Kimseye hiçbir açıklama yapmadan kafalarına göre internet sitesi kapatabildikleri bir süreçteyiz. Çoğu zaman TİB de ne yaptığını bilmiyor. Hangi siteyi neden kapattığını bile bilemediği örnekler mevcut” ifadelerini kullandı.



Mater, sitelerin 5651 sayılı kanunda belirtilen katalog suçlardan birine uydurularak kapatılmış olması gerektiğini belirtirken; site sahiplerine hangi “suç”tan ötürü kapatıldığına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

'Hukukta muğlaklık olmaz'

5651 sayılı kanun websitelerinin “fuhuş” ve “müstehcenlik” gibi muğlak kavramlar üzerinden kapatılması öngörülüyor. Hukukta muğlaklık olmayacağını belirten Kaos GL Derneği Avukatı Hayriye Kara ise, “Bahsi geçen beş internet sitesinin hangi gerekçeyle kapatıldığını henüz bilmiyoruz ancak genellikle eşcinsel içerikli internet siteleri ‘müstehcenlik’ bahanesiyle kapatılıyor. Hukukta ‘müstehcenlik’ gibi muğlak bir kavram olamaz. Bu kavram üzerinden insanların haber alma ve paylaşma gibi hakları kısıtlanamaz” dedi.

“Aynı içerikli yayın yapan ancak cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayanmayan internet siteleri kapatılıyor mu” diye soran Kara, bu uygulamanın aynı zamanda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı olduğunun da altını çizdi.





