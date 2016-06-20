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LGBTİ bireylerden Alperen Ocakları ve İstanbul Valiliği hakkında suç duyurusu

Alperen Ocakları, yürüyüş için tehditlerde bulunmuştu

20 Haziran 2016 19:28

İstanbul Taksim'deki Onur Yürüyüşü'nde basın açıklaması yapmaları polis müdahalesiyle engellenen, daha önce de Alperen Ocakları Vakfı ve Müslüman Anadolu Gençliği tarafından tehdit edilen LGBTİ bireyler savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Valiliği'nin hukuk dışı yürüyüş yasağının ardından dün sabah meydan ve İstiklal Caddesi'ni abluka altına alan polis, Beyoğlu Mis Sokak'ta toplanıp, basın açıklaması yapmak isteyen gruba sert müdahale etmişti.

Daha önce de Müslüman Anadolu Gençliği isimli bir grup, 26 Haziran'da gerçekleştirilecek 2016 LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne karşı ‘Onursuz sapıkları yürütmüyoruz' adlı bir etkinlik çağrısı yapmıştı.

Alperen Ocakları da 2016 LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne ‘her şeyi göze alarak' engel olacaklarını açıklamıştı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giden LGBTİ bireyler, kendilerine tehdit savuran ve hakaret eden Müslüman Anadolu Gençliği, Alperen Ocakları Vakfı İstanbul Şubesi, Tembihname, Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneğiz (Özgür-Der), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve kimliği tespit edilmeyen sosyal medya kullanıcıları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adliye önünde basın açıklaması yapan grup, Taksim'de dün valiliğin yasaklamasına rağmen 7. Trans Onur Yürüyüşü'nü gerçekleştirmek isteyen kitleye gaz bombaları atılmasını da protesto etti.

Açıklamada şöyle dendi:

"26 Haziran Pazar günü 14. LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde valiliğin bir kez daha saldırı kararı vermek yerine toplumun birleştirici, sağduyulu ve insan haklarına saygılı tutum alarak, barışçıl ve güven içinde açıklama yapmamızı sağlamasını istiyoruz."

 

“En temel insan hakkı”

 

LGBTİ bireylerin gönüllü avukatlığını yapan Levent Pişkin de 26 Haziran'daki yürüyüş için valiliğin iptal kararına karşı İdare Mahkemesi'nde dava açacaklarını söyledi: "Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı', en temel insan haklarından biridir. İfade özgürlüğünün bir parçasıdır. Bu hak da anayasa ve uluslararası sözleşmelerce koruma altına alınmıştır."

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