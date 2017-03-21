LGBTİ arkadaşlık sitesine yine erişim engeli

400 bin üyesi olan LGBTİ arkadaşlık sitesi SheMaleTurk.com web sitesi beşinci kez engellendi. Site yetkilileri, "Her seferinde engelleyip, sonra 'Kusura bakmayın, bir yanlışlık olmuş' diyorlar" dedi.

400 bin üyesi olan LGBTİ arkadaşlık sitesi SheMaleTurk.com web sitesi beşinci kez engellendi.

Cuma gününden beri erişime kapalı olan sitenin neden engellendiğine dair gerekçe ise gösterilmedi.

bianet’ten Çiçek Tahaoğlu'na konuşan İçerik Danışmanı ve Basın İlişkileri Koordinatörü Erman Paçalı, sitenin daha önce de engellendiğini ve iletişime geçtikleri yetkililerin kendilerine “Kusura bakmayın, yanlışlık olmuş” dediklerini aktardı.

Paçalı, 18 Mart’tan beri SheMaleTurk.com sitesinin açılması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile iletişime geçmeye çalıştıklarını söylerken, engelleme gerekçesi olarak “idari tedbir” yazısıyla karşılaştıklarını ifade etti.

Erişim engellerinin bir tacize döndüğünü belirten Paçalı, “Bu durum itibarımızı etkiliyor. Ayrıca üzerimizde psikolojik baskı oluşturuyor. Cuma gününden beri site yine erişime kapalı ve gerekçesini öğrenmek için bile muhatap bulamıyoruz. Ancak medya kuruluşları durumu haberleştirip, olayı gündeme taşıdığında muhatap buluyoruz, ‘kusura bakmayın’ deyip siteyi açıyorlar” dedi.

Gey, lezbiyen ve biseksüellerin arkadaşlık sitesi gabile.com daha önce iki kez, lezbiyen arkadaşlık sitesi lezce.com iki kez ve LGBTİ arkadaşlık sitesi shemaleturk.com tam beş kez erişime engellenmişti.