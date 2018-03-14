LGBTİ aktivisti Kıvılcım Arat saldırıya uğradı!

İstanbul LGBTİ Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Arat, neşterli saldırıya uğradı. Saldırıda sol bileği ve sırtından yara alan Arat’ın, telefonu ve biriktirmiş olduğu 400 lirası gasp edildiğini söyledi.

Arat yaşadıklarını, "31. yaş gününü görmüş biri olarak, birçok trans arkadaşıma göre şanslı olduğumu düşünmemin üzerinden 3 gün geçmeden dün sabah öldürülmekten son anda sıyrıldım. Boğazımı kesmeye çalıştığı neşterden ısırarak kurtulmuşken, aynı neşter sırtıma geldi. Yediğim yumruk darbesi sendeletti ama çabuk toparlayabildim. İkinci kez salladığı neşteri sol elimle engellemeye çalışırken derin bir kesik aldım" diyerek anlattı.

Arat, saldırıya yönelik yapmış olduğu açıklamada şunları kaydetti:

Birçok trans arkadaşıma göre şanslı olduğumu düşünmemin üzerinden 3 gün geçmeden dün sabah öldürülmekten son anda sıyrıldım. Boğazımı kesmeye çalıştığı neşterden ısırarak kurtulmuşken, aynı neşter sırtıma geldi.

31. yaş gününü görmüş biri olarak, birçok trans arkadaşıma göre şanslı olduğumu düşünmemin üzerinden 3 gün geçmeden dün sabah öldürülmekten son anda sıyrıldım.

Boğazımı kesmeye çalıştığı neşterden ısırarak kurtulmuşken, aynı neşter sırtıma geldi. Yediğim yumruk darbesi sendeletti ama çabuk toparlayabildim. İkinci kez salladığı neşteri sol elimle engellemeye çalışırken derin bir kesik aldım.

El kesiği baya açık olurmuş ve görünen et mide bulandırırmış. Mide bulantısı eşliğinde gelen baş dönmesi devam etseydi bugün belki aranızda olamayacaktım. Neyse ki çekilecek çilemiz varmış diyorum.

El ve sırttaki kesiye atılan dikiş, gasp edilen telefonum ve biriken 400 lira paramı kaybederek sıyrılabildim. Nasıl mıyım? Gayet iyiyim ve olmadığı kadar güçlü.Yaşadığım bu olay bir kez daha anımsattı; hayat çok kısa ve ne zaman sonlanacağı belli değil.

Bu karanlığın içinde her birinizin yüreği ilişkilendiğiniz her bir insana yaşam kaynağı oluyor. Sımsıkı sarılın, öpüp, koklayın birbirinizi. Yoksa bu karanlık daha çok insan yutacak. İyi ki varsınız dostlar, İyi ki varsınız. Varlığınız daim olsun. Bu vesile ile İstanbul ve Ankara’da katledilen trans kardeşlerimden özür dilerim. Daha yaşanılır bir alan yaratamadığımdan… Yolunuz ışıklı olsun.