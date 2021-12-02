Lezzetli çay ve kahve tariflerinin sırrı: "French Press"

Günümüzün en popüler demleme ekipmanı nedir diye sorsanız cevabımız French press olur. Çünkü French press çay ve kahve olmak üzere iki ayrı türden içeceği demleyebilmek için kullanılabilen nadir ekipmanlardan biri. Üstelik bu çok amaçlı demleme ekipmanının her bütçeye hitap eden modelleri de mevcut. Eğer evinizde henüz bir demleme ekipmanı yoksa ya da yeni bir düzen kuruyorsanız size önereceğimiz ilk ekipman French press.

Bu kullanışlı demleme ekipmanı ile hem geleneksel Türk çayını, hem nitelikli kahve çeşitlerini, hem de farklı bitki çaylarını hazırlayabilirsiniz. French press kullanışlı bir ekipman olmasının yanı sıra oldukça da şık.

Tarzınıza ve mutfağınıza hitap eden French press modeliyle harika sunumlar hazırlayabilir; hazırladığınız sunumları harika bir kareyle ölümsüzleştirebilirsiniz. Mithra Coffee, her bütçeye ve zevke hitap eden French press modelleriyle tariflerinize lezzet, mutfağınıza şıklık ve sunumlarınıza hava katıyor.

Mithra Coffee’nin bambu ve camın nefis kesen uyumuyla tasarlanan French press modelinden tutun da mika gövde ve siyah ayrıntılarla tasarlanan modeli size her yerde eşsiz bir keyif yaşama şansı sunuyor.

Peki, Mithra Coffee’nin French press çeşitleriyle neler yapabilirsiniz? Gelin bu kullanışlı ekipmanın size sunacağı avantajlara bir bakalım.

Sıcak suya ulaşabildiğiniz her yerde (evde, ofiste, kampta, piknikte ya da yurtta) sevdiğiniz filtre kahve çeşitlerini ve faydalı bitki çaylarını hazırlayabilirsiniz.

Çantanıza koyup dilediğiniz yere götürebilirsiniz. Çünkü hafif bir gövdeye ve kompakt tasarıma sahip. (Tabii taşıma kolaylığı seçeceğiniz French press hacmine göre değişebilir.)

Temizliği vaktinizi almaz. Elinizde birkaç dakika içinde temizleyebileceğiniz gibi bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz.

Tertemiz bir lezzet deneyimi sunar. Çay yapraklarının ve kahve partiküllerinin fincana ulaşmasına engel olur.

Sütle harikalar yaratabilirsiniz. Kahve dükkanlarında hayranı olduğunuz sunumları French press ile kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Çünkü French press sütü köpürtmek için kullanabileceğiniz en iyi ekipmanlardan biri.

French press ile çay ve kahve keyfine dair aklınıza gelen pek çok şeyi kolaylıkla yapabilirsiniz. Özellikle sabırsız çay ve kahveseverlerin çokça sevdiği bu ekipmanla sevdiğiniz lezzetleri dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda özgürce hazırlayabilirsiniz. Bütçeniz ve tarzınız için en uygun French press modelini keşfetmek için Mithra Coffee’yi ziyaret edebilirsiniz.

Espresso Kahve Nedir ve Nasıl Hazırlanır?

İtalyanlara özgü bir kahve türü olan espresso, Türk kahvesiyle benzerlik gösterse de aralarında belli farklılıklar vardır. 1900’lü yılların başında İtalyanlar tarafından keşfedilen bu içecek adını ise son derece hızlı şekilde hazırlanmasından alır.

Yoğun aromaya ve kremamsı gövdeye sahip olan espresso kahve, küçük porsiyonlar ile servis edilmesi sebebiyle Türk kahvesine benzer. Ancak damakta bıraktığı bitterimsi tat çok daha yoğundur. Espresso kahve ikinci dalga kahveyle birlikte tanınmaya başlamıştır. Ancak üçüncü nesil kahve kültüründe de en sevilen kahve çeşitleri arasında yer alır.

Diğer taraftan espresso kahve ile hazırlanan pek çok kahve çeşidi de ikinci nesil kahvecilikle ortaya çıkmıştır. Mocha, macchiato, cappuccino, americano ve daha pek çok kahve türü espresso bazlı kahveler arasında yer alırlar.

Mithra Coffee nitelikli kahve dünyasında espresso kahve tutkunlarına özel siparişler de hazırlıyor. Espresso hazırlamak için kullanılan farklı demleme ekipmanlarına özel çekirdekleri öğütüyor. Ustalıkla öğüttüğü çekirdekler tazeliğinden ödün vermeden mutfağınıza ulaşıyor.

Mithra Coffee ile gerçek espresso kahve keyfini evinize ya da ofisinize taşıyabilir ve güne o bitterimsi aromayla başlayabilirsiniz. Nitelikli kahve çekirdekleri arasından dilediğiniz yörenin kahve çekirdeğini seçebilir ve espresso kahvenizin dilediğiniz ekipmana özel olarak öğütülmesini isteyebilirsiniz.

Mithra Coffee’yle Aradığın Lezzeti Bulmak Çok Kolay!

Kahve alırken nelere dikkat edersiniz? Sizin için önemli olan çekirdeğin yetiştiği bölge mi, içim özellikleri mi yoksa aromatik değerleri mi? Eğer nitelikli kahvenin peşindeyseniz ve üçüncü dalga kahvenin tesiri altındaysanız çekirdeğin çiftlikten fincana kadar geçirdiği tüm süreç ve özellikleri sizin için önemli olmalı.

Üçüncü nesil kahveciliğin yeni adreslerinden biri olan Mithra Coffee, kahveseverlere ihtiyaç duydukları tüm bilgileri sunuyor. Mithra Coffee sizi yalnızca kahvenin geldiği ülke ve içim özellikleri hakkında bilgilendirmiyor. İhtiyacınız olan tüm bilgileri size sunarak aradığınız lezzeti bulmanıza yardımcı oluyor.

Mithra Coffee internet sitesi üzerinden kahve almak isteyen bir tüketici kahve hakkında hangi bilgilere ulaşabilir?

Kahvenin çekirdeğinin hangi çiftlikte yetiştiği,

Çekirdeğin yetiştiği yükseklik,

Harmanda kullanılan çekirdek varyeteleri,

İçim özellikleri (yumuşak, dengeli ve yoğun)

Çekirdeğin işlem süreci (doğal, yıkanmış gibi)

Gövde yapısı ve asidite oranı,

Tadım notaları hakkında bilgi sahibi olur.

Eğer hazırladığınız fincanın hikayesini merak ediyorsanız Mithra Coffee sizin için en doğru adres! Çünkü Mithra Coffee ile hem damak tadınız için en doğru lezzeti bulabilir hem de içtiğiniz kahveyi yakından tanıyabilirsiniz.

Mithra Coffee size egzotik lezzetler sunmakla kalmıyor, kahve kültürünüzü de geliştirmenize yardımcı oluyor. Hazırladığı faydalı içeriklerle farklı tarifleri deneyimlemenize, farklı kahve çeşitlerini tanımanıza ve dünya kahve piyasasını yakından takip etmenize yardımcı oluyor. Kahveye ve kahveye dair her şey için Mithra Coffee parmaklarınızın ucunda!