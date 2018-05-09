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Medya

Lezzet Durakları'nın sonu; Mehmet Yaşin, Hürriyet'ten ayrıldı

Yaşin, 2002 yılından beri Hürriyet'te gezi ve yemek yazıları kaleme alıyordu

09 Mayıs 2018 14:31

T24

Gurme - yazar Mehmet Yaşin'in, 2002'den bu yana köşe yazarlığı görevini üstlendiği Hürriyet ile yolları ayrıldı. Bir dönem CNN Türk'te yayınlanan "Lezzet Durakları" isimli programıyla da tanınan Yaşin, Hürriyet'te gezi, yemek yazıları kaleme alıyordu.

Konuya ilişkin olarak T24'e konuşan Yaşin, emeklilik hakkını kullandığını, Ramazan ayından sonra yemek yazılarına başka bir mecrada devam edebileceğini söyledi. 

Bünyesinde Hürriyet ve Posta gazeteleri ile CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu, geçen aylarda 1.1 milyar dolara iş adamı Erdoğan Demirören'e satılmıştı.

Söz konusu satışın ardından köşe yazarlarından Melis Alphan, Cumhuriyet'e geçmiş; Fikret Bila da, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılmıştı. 

Mehmet Yaşin kimdir?

Mehmet Yaşin 1950 yılında Ankara’da doğdu, sosyoloji eğitiminin ardından 1970’li yıllarda gazeteciliğe başladı. Çeşitli gazetelerde muhabir, editör, yazı işleri müdürü ve yayın müdürü olarak çalıştı. "Atlas" dergisini çıkardı.

Daha sonra Hürriyet Dergi Grubu’nun genel müdürlüğünü yaptı. Bazı televizyon kanallarına belgesel hazırlayan Mehmet Yaşin, beş yıl boyunca Doğan Kitap’ın genel müdürlüğünü yaptı.

Her hafta Hürriyet'te gezi yazısı ve çeşitli dergilerde yeme - içme üzerine yazılar kaleme alan Yaşin, ayrıca CNN Türk kanalında “Yol Üstü Lezzet Durakları” adlı programı hazırlayıp sunuyordu. 

Kitapları 

2006 – Yakınname
2004 – Uzakname
2007 – Lezzet Durakları
2012 – İstanbul Lezzetleri
2012 – Yemek Sırları

ETİKETLER

Mehmet YaşinHürriyetMelis AlphanFikret Bila

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