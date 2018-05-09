Lezzet Durakları'nın sonu; Mehmet Yaşin, Hürriyet'ten ayrıldı

T24

Gurme - yazar Mehmet Yaşin'in, 2002'den bu yana köşe yazarlığı görevini üstlendiği Hürriyet ile yolları ayrıldı. Bir dönem CNN Türk'te yayınlanan "Lezzet Durakları" isimli programıyla da tanınan Yaşin, Hürriyet'te gezi, yemek yazıları kaleme alıyordu.

Konuya ilişkin olarak T24'e konuşan Yaşin, emeklilik hakkını kullandığını, Ramazan ayından sonra yemek yazılarına başka bir mecrada devam edebileceğini söyledi.

Bünyesinde Hürriyet ve Posta gazeteleri ile CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu, geçen aylarda 1.1 milyar dolara iş adamı Erdoğan Demirören'e satılmıştı.

Söz konusu satışın ardından köşe yazarlarından Melis Alphan, Cumhuriyet'e geçmiş; Fikret Bila da, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılmıştı.

Mehmet Yaşin kimdir?

Mehmet Yaşin 1950 yılında Ankara’da doğdu, sosyoloji eğitiminin ardından 1970’li yıllarda gazeteciliğe başladı. Çeşitli gazetelerde muhabir, editör, yazı işleri müdürü ve yayın müdürü olarak çalıştı. "Atlas" dergisini çıkardı.

Daha sonra Hürriyet Dergi Grubu’nun genel müdürlüğünü yaptı. Bazı televizyon kanallarına belgesel hazırlayan Mehmet Yaşin, beş yıl boyunca Doğan Kitap’ın genel müdürlüğünü yaptı.

Her hafta Hürriyet'te gezi yazısı ve çeşitli dergilerde yeme - içme üzerine yazılar kaleme alan Yaşin, ayrıca CNN Türk kanalında “Yol Üstü Lezzet Durakları” adlı programı hazırlayıp sunuyordu.

Kitapları

2006 – Yakınname

2004 – Uzakname

2007 – Lezzet Durakları

2012 – İstanbul Lezzetleri

2012 – Yemek Sırları