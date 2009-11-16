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Yaşam

Lezbiyenler daha iyi ebeveyn oluyor

İngiltere'de Ulusal Ebeveyn Pratisyen Akademisi'nin yaptığı araştırmaya göre lezbiyenler heteroseksüellerden daha iyi ebeveyn oluyor.

16 Kasım 2009 02:00

İngiltere'de bulunan Ulusal Ebeveyn Pratisyen Akademisi'nin yaptığı bir araştırmaya göre lezbiyenler heteroseksüellerden daha iyi ebeveyn oluyor.

Londra merkezli Ulusal Ebeveyn Pratisyen Akademisi'nin müdürü Stephen Scott'un yaptığı bir araştırma lezbiyen çiftlerin yetişirdiği çocukların, heteroseksüel çiftlerin yetiştirdiklerinde nazaran hayatla daha iyi başettiğini ortaya koydu.

Scott düşünce grubu Demos ile ortak toplantısında, "Lezbiyenler bir erkek ve kadından daha iyi ebeveynlik yapıyorlar" açıklamasını yaptı.

Daha önce yapılan araştırmalar kadın ebeveynleri olan çocukların daha özlem dolu olduğunu ve lezbiyen ebeveynlerin çocuklarının normal ebeveynlerin çocuklarından daha fazla homoseksüel eğilim göstermiyor olduğunu ortaya koymuştu. Bunlar da Scott'un teorisini destekliyor.

Ayrıca araştırmaya göre çocuklar "kazara" yapılmıyor, ebeveynlerin evlat edinmek ya da sperm donörü bulmak için bir karar alıp adım atması gerekiyor.

Ailelerin Babalara İhtiyacı Var kuruluşundan Jon Davie ise "Her çocuğun bir biyolojik babası ve çocuğun da babasının kim olduğunu bilme hakkı vardır. Onlara bakması için bir babaya ihtiyaç var. Ama ebeveynlerden bağımsız olarak önemli olan yaptığınız anne babalığın kalitesidir" yorumunu yaptı.

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