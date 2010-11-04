Lezbiyen yarışmacı İsrail'i karıştırdı

T24- İsrail'de yayımlanan Benimle Dans Eder misin ve Yok Böyle Bir Dans programlarının bir benzeri olan Strictly Come Dancing ülkede tarrışmalara neden oldu. Tartışmaların kaynağı ise lezbiyen olduğu bilinen yarışmacının kadın bir partner ile eşleşmek istemesi.







Eşcinsel olduğunu gizlemeyen spor muhabiri Gili Shem Tov yarışmada kendisi için daha doğal olacağını söyleyerek bir kadın dansçıyla partner olmak istedi ve profesyonel bir dansçı olan Dorit Milman'la eşleşti.



Birlikte olduğu kadınla beraber çocuğunu büyüttüğünü söyleyen 34 yaşındaki Shem Tov, "Eğer bunu yaparak birkaç kişiyi bile daha açık fikirli ve hoşgörülü yapabildiysem, amacıma ulaştım." dedi.



Son yayında ilk kez birlikte performans sergileyen çift bir örnek kısa ve dar elbiseler, file çoraplar ve uzun küpelerle dans etti.



Heteroseksüel olan partner Milman, Shem Tov ile beraber yarışmaktan oldukça memnun olduğunu söylerek İsrail'de birçok radikal var. TV'nin en çok izlendiği saatlerde yayınlanan bu yarışmada herkesin herkesi sevebileceğini gösteriyoruz. İnsanların kendi yaşam biçimi olmasa bile diğerlerininkine saygı duyması gerekir." dedi.







Yapımcı şirket bu yarışmalardan birinde ilk kez aynı cinsiyetten iki partnerin birlikte yarıştığını söyledi. Yarışmada ünlüler profesyonel bir dansçıyla eşleşip jüri ve seyirci tarafından oylanıyorlar. Program 75'i aşkın ülkede yayınlanıyor.



(ntvmsnbc.com'un haberi)





