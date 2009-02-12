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Kültür-Sanat

Lezbiyen yarasa kadın geliyor

Çizgi roman kahramanı ‘Yarasa Kadın’ (Batwoman) yeniden yaratılıyor. İlk lezbiyen kahraman haziranda piyasada.

12 Şubat 2009 02:00

Ünlü çizgi roman kahramanı ‘Yarasa Kadın’ (Batwoman) yeniden yaratılıyor. Çizgi roman şirketi DC Comics ilk lezbiyen kahramanının haziranda piyasada olacağını duyurdu.


Çizgi roman dünyasının ilk eşcinsel süper kahramanı kızıl saçları ve güzelliğiyle dikkat çeken (Batwoman) ‘Yarasa Kadın’ olacak. Katherine ‘Kate’ Kane’in altbenliği olan ‘Yarasa Kadın’ geceleri suçla mücadele eden bir karaktere dönüşüyor.

Karakterin çıkış noktası olan Batman (Yarasa Adam) 60 senelik macera sonrası geçtiğimiz aylarda ölmüştü. Piyasada ilk kez 1965 yılında görülen ‘Yarasa Kadın’ın hayranları çizgi romanın geç bile kaldığını ancak DC Comics’in şirketinin Batman’in ölmesini beklediğini düşündüklerini söylüyor.

Batwoman kendisinden sorumlu

Hem görüntüsü hem de karakter özellikleri değiştirilen yeni ‘Yarasa Kadın’ çizgi roman hayranlarını bir hayli şaşırtacağa benziyor. Yeni kitapta sevenlerinin tepki gösterebileceği bir öykü olduğunu söyleyen DC Comics çizeri Greg Rucka, “Bana değil, ona kızsınlar. Batwoman yaptıklarından kendisi sorumludur” diyor. (The Daily Telegraph)

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