'Lezbiyen ilişki yaşadığım Kate Moss'tu'

T24 - Daha çok efsane rock’çı Kurt Cobain’in karısı olarak tanınan ABD’li müzisyen ve aktris Courtney Love, 10 sene önce, İtalya’nın Milano kentinde topmodel Kate Moss’la cinsel ilişki yaşadığını iddia etti.
45 yaşındaki şarkıcı, İrlanda dergisi Hot Press’e “Daha önce bir mankenle ilişki yaşadığımı söylemiştim, işte o Kate Moss’tu. Umarım onun lezbiyen ilişki yaşadığını basına duyurmama kızmamıştır” dedi. Love, ayrıca pek çok başka kız arkadaşının da Moss’la birliktelik yaşadığını öne sürdü. Bir zamanlar eroin bağımlısı olan Love, “Bu, torunlarıma anlatacağım müthiş bir hikâye... Kate pek uyuşturucu kullanmazdı. Bu da 90’larda Milano’da olan bir olaydı sadece” diye konuştu.