'Lezbiyen ilişki yaşadığım Kate Moss'tu'

T24

45 yaşındaki şarkıcı, İrlanda dergisi Hot Press’e “Daha önce bir mankenle ilişki yaşadığımı söylemiştim, işte o Kate Moss’tu. Umarım onun lezbiyen ilişki yaşadığını basına duyurmama kızmamıştır” dedi. Love, ayrıca pek çok başka kız arkadaşının da Moss’la birliktelik yaşadığını öne sürdü. Bir zamanlar eroin bağımlısı olan Love, “Bu, torunlarıma anlatacağım müthiş bir hikâye... Kate pek uyuşturucu kullanmazdı. Bu da 90’larda Milano’da olan bir olaydı sadece” diye konuştu.