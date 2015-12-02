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Sağlık

‘Lezbiyen Cinsel Sağlığı: Mitler ve Gerçekler’ yayımlandı

"LGBTİ'lerin ayrımcılığa uğramadan sağlık hizmeti almaları hakkıdır"

02 Aralık 2015 11:01

Uluslararası LGBTİ Birliği - ILGA'nın "Lesbians' health: myths and realites" adlı broşüründen uyarlanan Lezbiyen Cinsel Sağlığı: Mitler ve Gerçekler broşürünün Türkçe baskısı internet üzerinden dolaşıma sokuldu. 

Broşürde sağlık alanında LGBTİ bireylerin önyargılarla karşılaşması ve sağlık personelinin bilgisizliği yüzünden LGBTİ’lerin hizmetlere erişimi sınırlı olduğu belirtildi.

Cinsel sağlık hakkında kapsamlı ve doğru bilgiye ulaşmanın, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerine ayrımcılığa uğramadan ulaşmanın LGBTİ’lerin hakları arasında olduğu vurgulandı.

Broşürde ele alınan başlıca konular şunlar: Meme ve Rahim Ağzı Kanseri, Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar ve HİV, Psiko-Sosyal Sağlık

Broşürün çevirisi Sedef Say ve Zeynep Serinkaya tarafından yapıldı. Efsun Sertoğlu, Nurgül Öz ve Özge Gözke tarafından uyarlanan broşürün illüstrasyon ve tasarımları Özge Özgüner'e ait.

Broşürü okumak için tıklayın 

 

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