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Lezbien bir anne ve gay bir babanın kızı; Victoria's Secret'ın Danimarkalı meleği Skriver'in hikâyesi...

"'Bonus’ anne ve babalar sayesinde çok sevgi gördüm"

03 Aralık 2016 10:55

Danimarkalı model Josephine Skriver, Victoria’s Secret’ın en yeni ‘resmi’ meleği. 30 Kasım’da Paris'te gerçekleşen şovda podyuma çıkan 23 yaşındaki Skriver, Lezbiyen bir anne ve gay bir babanın kızı. IVF yöntemiyle dünyaya geldi.

Hürriyet'ten Aslı Barış'ın sorularını yanıtlayan Skriver, hikâyesini şöyle anlatıyor:

"Biraz farklı tabii. Annem kendini bildi bileli çocuk doğurmak istiyormuş. Lezbiyen olunca çok kolay gelişmiyor bu süreç. O da Kopenhag’daki LGBT merkezine başvurup “Bu dünyaya bir bebek getirmek istiyorum. Bu sürece kim dahil olmak ister” demiş. Babam ilk başvuranlardan olmuş. O sırada kocasıyla evlenmek üzereymiş. Böylelikle büyük bir ailenin içine doğdum ve ‘bonus’ anne ve babalar sayesinde çok sevgi gördüm. İyi bir ailenin temeli de sevgi değil midir? Ailem durumları hakkında hep açıktı, seyahat ettikçe de insanların bu konuda ne kadar destek olduğunu fark ettim. Sosyal medyada hakaret edenler de çıkıyor ama bunları hiç umursamıyorum."

Skriver, Victoria's Secret mankenlerinin aralarındaki muhabbeti de şöyle anlatıyor:

"WhatsApp gruplarımız var, mesajlaşıyoruz, birlikte takılıyoruz, birbirimize tavsiyeler veriyoruz. Çok güzel bir his, sana bir şey olsa biliyorsun ki melek kardeşler her türlü kollar."

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