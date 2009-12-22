T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Leylekler lastik ile solucanı karıştırırdı

22 Aralık 2009 22:11

Fransa'nın doğusundaki Alsace bölgesinde leylekler, lastikleri solucanlardan ayırt edemedikleri için beslenme sorunu yaşıyor.

Alsace'ın güneyindeki Dannemarie'nin belediye başkanı Paul Mumbach, eylülde elektrik direklerinin altında lastik yığınları fark ettiklerini, önce buna anlam veremediklerini belirtti.

Son aylarda direklerin altından kilolarca lastik toplandığını anlatan Mumbach, leyleklerin lastikleri yedikten sonra kusuyor olabileceğini söyledi.

Vahşi Hayatı Koruma Derneği'nin Başkanı Gerard Wey de Mumbach'a destek vererek, "Bu en makul ve mantıklı açıklama...Hiçbir şey solucana lastikten daha çok benzeyemez" dedi.

Leyleklerin bu alışkanlığı yaklaşık 10 yıldır çok sık gittikleri İspanya'da kazanmış olabileceğini belirten Wey, İspanya'da bu hayvanların yiyeceklerini açık hava çöplüklerinde aradığını, benzer çöplüklerin Dannemarie yakınında da bulunduğunu söyledi.

"Leyleklerin midesini lastikle doldurmasına" yaklaşık iki yıldır Alsace'ın yanı sıra Fransa'nın başka bölgelerinde de rastlanıyor.

Kısa zaman önce yapılan otopsiler, leyleklerin midesinde lastiğin yanı sıra emzik, ip gibi maddelerin de bulunduğunu gösterdi.

Yetkililer, leyleklerin sorunlarının çözümü için çöplük sorununun daha ciddi ele alınması gerektiğini ifade ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24