Leylekler lastik ile solucanı karıştırırdı

Fransa'nın doğusundaki Alsace bölgesinde leylekler, lastikleri solucanlardan ayırt edemedikleri için beslenme sorunu yaşıyor.

Alsace'ın güneyindeki Dannemarie'nin belediye başkanı Paul Mumbach, eylülde elektrik direklerinin altında lastik yığınları fark ettiklerini, önce buna anlam veremediklerini belirtti.

Son aylarda direklerin altından kilolarca lastik toplandığını anlatan Mumbach, leyleklerin lastikleri yedikten sonra kusuyor olabileceğini söyledi.

Vahşi Hayatı Koruma Derneği'nin Başkanı Gerard Wey de Mumbach'a destek vererek, "Bu en makul ve mantıklı açıklama...Hiçbir şey solucana lastikten daha çok benzeyemez" dedi.

Leyleklerin bu alışkanlığı yaklaşık 10 yıldır çok sık gittikleri İspanya'da kazanmış olabileceğini belirten Wey, İspanya'da bu hayvanların yiyeceklerini açık hava çöplüklerinde aradığını, benzer çöplüklerin Dannemarie yakınında da bulunduğunu söyledi.

"Leyleklerin midesini lastikle doldurmasına" yaklaşık iki yıldır Alsace'ın yanı sıra Fransa'nın başka bölgelerinde de rastlanıyor.

Kısa zaman önce yapılan otopsiler, leyleklerin midesinde lastiğin yanı sıra emzik, ip gibi maddelerin de bulunduğunu gösterdi.

Yetkililer, leyleklerin sorunlarının çözümü için çöplük sorununun daha ciddi ele alınması gerektiğini ifade ediyor.