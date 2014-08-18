Leylek sürüsü uçağı pas geçirdi

Leyleklerin göçü zaman zaman İstanbul Atatürk Havalimanı uçuş trafiğini de olumsuz etkiliyor. Atatürk Havalimanı üzerinde uçan bir leylek sürüsü bugün inişte olan bir Türk Hava Yolları (THY) uçağını pas geçirdi.

Murat Çakır’ın DHA’da yer alan haberine göre, THY'nin Berlin’den İstanbul’a gelen TK-1728 sefer sayılı uçağının pilotu iniş yapacağı sırada 05-25 pisti olarak adlandırılan Florya -Ataköy istikametindeki pist başında göç eden leylek sürüsü gördü.

Uçağın pilotu, kuleyle temasa geçerek pist başında leylek sürüsü olduğu için pas geçeceğini bildirdi. Uçak, saat tam 10.42’de pisti pas geçerek tekrar yükseldi. Havada kısa bir tur atan THY uçağı daha sonra saat 10.58’de Atatürk Havalimanı’na sorunsuz iniş yaptı.

DHMİ yetkilileri göçmen kuşlardan olan Leyleklerin göç mevsimi olduğu için zaman zaman bu tür olayları yaşadıklarını pilotların ve uçuş kulesindeki görevlilerin sık sık birbirlerini uyardıklarını söyledi.