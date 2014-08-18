T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Leylek sürüsü uçağı pas geçirdi

Atatürk Havalimanı'nın üzerinde uçan bir leylek sürüsü nedeniyle THY uçağı pisti pas geçti

18 Ağustos 2014 18:15

Leyleklerin göçü zaman zaman İstanbul Atatürk Havalimanı uçuş trafiğini de olumsuz etkiliyor. Atatürk Havalimanı üzerinde uçan bir leylek sürüsü bugün inişte olan bir Türk Hava Yolları (THY) uçağını pas geçirdi.

Murat Çakır’ın DHA’da yer alan haberine göre, THY'nin Berlin’den İstanbul’a gelen TK-1728 sefer sayılı uçağının pilotu iniş yapacağı sırada 05-25 pisti olarak adlandırılan Florya -Ataköy istikametindeki pist başında göç eden leylek sürüsü gördü. 

Uçağın pilotu, kuleyle temasa geçerek pist başında leylek sürüsü olduğu için pas geçeceğini bildirdi. Uçak, saat tam 10.42’de pisti pas geçerek tekrar yükseldi. Havada kısa bir tur atan THY uçağı daha sonra saat 10.58’de Atatürk Havalimanı’na sorunsuz iniş yaptı.

DHMİ yetkilileri göçmen kuşlardan olan Leyleklerin göç mevsimi olduğu için zaman zaman bu tür olayları yaşadıklarını pilotların ve uçuş kulesindeki görevlilerin sık sık birbirlerini uyardıklarını söyledi.

ETİKETLER

thyuçakatatürk havaalanıpaspist

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24