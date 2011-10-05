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Yaşam

Leyla'nın HES cezasına indirim!

Erzurum’da HES karşıtı eyleme katıldığı için mahkeme tarafından 15 kişiyle görüşmesi yasaklanan 17

05 Ekim 2011 03:00

T24  - Erzurum’da HES karşıtı eyleme katıldığı için mahkeme tarafından 15 kişiyle görüşmesi yasaklanan 17 yaşındaki Leyla Yalçınkaya’nın cezası hafifletildi.

Mahkeme, Erzurum'un Bağbaşı beldesinde HES karşıtı eyleme katılan 17 yaşındaki Leyla Yalçınkaya'nın, eylemde yer alan 15 kişiyle görüşmesini yasaklamıştı. 



İtiraz üzerine bu ceza hafifletildi ve Leyla’nın babannesi ve bir komşusuyla konuşmasının önü açıldı.

Beldede cezası nedeniyle 13 kişiyle hala iletişim kuramayan Leyla, "Biraz da olsa benim için iyi oldu. Babannemle konuşamıyordum, yanına gidemiyordum ve bu süreç içinde çorluk çektik" dedi.

Görüşmesinin yasaklandığı kişiler akrabası ya da komşusu olan Leyla, “Otorup muhabbet edemiyorum ama çok önemli bir şey olursa bir kişi aracılığyla haberleşiyoruz” dedi.

Her yerinde HES karşıtı pankartların olduğu, köylülerin eylemlerinin aralıksız sürdüğü ortamda eyleme katılmak için can atan Leyla, “Eylemlere katılamıyorum. Çığlıkları bağırışmaları duyuyorum ama elimiz kolumuz bağlı” şeklinde konuştu.


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