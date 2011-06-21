-LEYLA ZANA'NIN MAHKUMİYET KARARINA BOZMA ANKARA (A.A) - 21.06.2011 - Yargıtay 9. Ceza Mahkemesi, BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekili Leyla Zana'ya yasa dışı terör örütü propagandası yapmak suçundan verilen mahkumiyet kararını usulden bozdu. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Zana'nın eylemlerinin terör örgütü PKK üyeliği boyutuna ulaştığını, bu nedenle sanığın Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ''Terör örgütüne üye olmak'' suçunu kapsayan 314/2. maddesi uyarınca 8 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Mahkeme, sanık Zana hakkında verilen hapis cezası, suçun ''terör suçu'' olması nedeniyle artırılarak 12 yıla çıkarmış, Zana'nın yargılama sırasındaki davranışları dikkate alınarak, verilen cezayı 10 yıla indirmişti. Mahkeme ayrıca, Zana'ya verilen ceza süresinin 2 yıldan fazla olması nedeniyle, TCK'nın ''Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma'' hükmünü içeren 53/1. maddesi uyarınca seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasını da kararlaştırmıştı. Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Ceza Mahkemesi, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin mahkumiyet kararını usulden bozdu. Dairenin kararında, ''Sanık müdafinin şehir dışında başka bir mahkemede duruşmasının bulunduğuna ilişkin mesleki mazeretinin kabulü gerekirken, yazılı gerekçeyle talebinin reddine karar verilerek hüküm kurulması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması kanuna aykırı görüldüğünden bozulmasına karar verilmiştir'' denildi. Dairenin kararı 27 Mayıs 2011'de aldığı öğrenildi.