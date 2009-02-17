Leyla Zana, örgüt propagandasından beraat

Kapatılan DEP eski Milletvekili Leyla Zana, İngiliz Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada `terör örgütü propagandası yaptığı' gerekçesiyle yargılandığı davada, konuşma metni temin edilemediği gerekçesiyle beraat etti.



Kapatılan DEP eski Milletvekili Leyla Zana, geçen yıl haziranda İngiliz Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada terör örgütü propagandası yaptıgı' gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada bugün beraat etti. Diyarbakır 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Leyla Zana katılmazken, avukatları hazır bulundu. Savcı mütaalasında, davanını bir gazetenin internet sitesinde yayınlanan haberi üzerine açıldığını; Zana'nın “Öcalan, 1999 yılında bir süreç başlatıp, Türk halkını büyük fırsat verdi. Kürtler ile oturulup konuşulması gerekirken kimsenin Öcalan'ı dinleyip diyaloğa yanaşmadı'' diye konuşup örgüt propopagandası yaptığını söyledi.



Savcı, sanığın yaptığı konuşma metni ve görüntülerinin dosyalarında bulunmadığını; alınan bilirkişi raporunda örgüt propagandası mahiyetinde söylemleri olduğunu tespit edildiğini ancak, suç tarihinde yapılan konuşma olup olmadığının tespit edilemediğini belirterek, beraatini talep etti. Avukatları da savcının talebi doğrultusunda beraat talebinde bulundu.



Mahkeme, Zana'nın suçunun sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

