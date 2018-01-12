Leyla Zana, köy hayatına devam ediyor

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- MİLLETVEKİLLİĞİ, 23 yıl aradan sonra bir kez daha Meclis Genel Kurulu\'ndan devamsızlık gerekçesiyle düşürülen HDP\'li Leyla Zana, Diyarbakır\'ın Silvan ilçesine bağlı köyde yaşamını sürdürdüğünü, konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi.

TBMM Genel Kurulu, dün gece 1 Kasım 2015 seçimleri sonrasında yaptığı yemin kabul edilmediği için Meclis oturumlarına katılamayan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana\'nın vekilliğini düşürürken, Zana, konu ile ilgili konuşmak istemedi. Hem sağlık sorunları hem de yemininin sayılmaması nedeniyle yasama faaliyetlerine katılamadığı için Meclis\'e gitmeyen Zana, Diyarbakır\'ın Silvan ilçesine bağlı köyünde yaşarken, vekilliğinin düşürülmesi ile ilgili yakınlarına, \"Ben yemin töreninden sonra konuşmam gereken şeyleri konuştum, başka bir yorum yapmak istemiyorum\" dediği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILMIŞTI

Zana, geçen yıl köyden Diyarbakır\'a gelirken, hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle kent girişinde gözaltına alınmış ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Leyla Zana, son olarak geçen yıl hayatını kaybeden Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani\'nin taziyesine katılmıştı.

DEVAMSIZLIK İÇİN MECLİS BAŞKANI\'NA MEKTUP YAZMIŞTI

TBMM\'den 2016 yılının Ocak ve Haziran aylarında Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman tarafından Leyla Zana\'ya TBMM\'de mazeretsiz olarak katılmadığı birleşimlerin cetvelleri gönderilmişti. TBMM İçtüzüğünün 152\'nci maddesi uyarınca cetvele 7 gün içinde yazı ile itiraz edilebilir\' denilirken, Zana, Meclis Başkanı Kahraman\'a bir mektup yazmıştı. Zana mektubunda, yemini kabul edilmediği için oda, sekreter, hizmetli, maaş gibi hiç bir milletvekili hakkından yararlanamadığını, 17 Kasım 2015 tarihinde TBMM Genel Kurulu\'nda ettiği yeminin, geçici TBMM Başkanlığı tarafından geçerli kabul edilmediğini, bu nedenle TBMM yasama faaliyetlerine katılmasının mümkün olmadığını belirtmişti.



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