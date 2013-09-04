'Leyla ile Mecnun' ekibi yeni diziyle geliyor

TRT tarafından yayından kalırılan Leyla ile Mecnun dizisinin yapımcı ve senaristinin yeni bir dizi için Star TV ile anlaştığı iddia edildi.

TRT tarafından reytinglerinin düşük olduğu gerekçesiyle yayından kaldırılan ancak sevenleri tarafından Gezi olaylarına destek verdiği için cezalandırıldığı iddia edilen ‘Leyla ile Mecnun’ dizisinin çekirdek ekibi yeni bir projeyle ekranlara geliyor.



Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu, Onur Ünlü liderliğindeki ekibin Star tv için ‘Ben de Özledim’ isimli bir dizi çekeceklerini ve yeni dizinin ekim ayında yayına gireceğini yazdı.



İşte Ali Eyüboğlu’nun yazısından bir bölüm:



“Leyla İle Mecnun” dizisinin sonu malum...

Yaz başında 103’üncü bölümle “sezon finali” yaparak çıktığı tatil, “ebedi istirahat”e dönüştü.

Çünkü TRT diziyi devam ettirmeme kararı aldı.

Bazıları TRT yönetiminin bu kararı, projenin yaratıcısı Onur Ünlü’nün Gezi Parkı eylemlerine verdiği tam destek yüzünden aldığını iddia etti.

TRT yöneticileri ise reytingi düşük olduğu için diziyi kaldırdıklarını açıkladı.

Sebep; ister Gezi olsun ister reyting sonuçta “Leyla ile Mecnun” bitti.

Bu konudaki kanaatim o ki, şayet reytingi sosyal medyası kadar güçlü olsaydı, TRT bitirse bile, başka bir kanalda sürerdi dizi...

TRT 1’in Koordinatörü Bülent Ata, Onur Ünlü’ye ayrıcalık tanımasa bu reytingle bugüne kadar sürer miydi “Leyla ile Mecnun”; o da ayrı bir konu...

Sonuçta “Leyla ile Mecnun” bitti, peki yeni bir iş yapacak mı Onur Ünlü ve ekibi?

Sürpriz haber Star TV’den geldi.

“Leyla ile Mecnun”u “Leyla ile Mecnun” yapan ekip, yeni bir dizi için Star TV ile anlaştı.

Ekibin Star TV’ye çekeceği yeni dizinin adı henüz belli değil, ama başlangıç öyküsü şu:

“Leyla ile Mecnun”un yapımcısı Onur Ünlü, “Mecnun” rolündeki Ali Atay, “İsmail”i oynayan Serkan Keskin ve senarist Burak Aksak, bir yandan sohbet eder, bir yandan da televizyon izlerler...

Dörtlünün seyrettikleri televizyon, şoke olacakları bir haber verir:

“Leyla ile Mecnun dizisi yayından kaldırıldı.”

Bu “kara haber” üzerine ekip, “Şimdi ne yapacağız?” diye başlar kara kara düşünmeye...

Star TV yöneticilerinden aldığım bilgiye göre “Leyla ile Mecnun” ekibinden başka kimse dahil edilmeyecek, yeni dizinin kadın oyuncuları da yeni isimler olacak.

Adı şimdilik “Ben de Özledim” olarak planlanan ve ana teması bana “İşler Güçler”i hatırlatan dizi, ekim ortası gibi Star TV ekranında olacak.





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