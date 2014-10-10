Leyla ile Mecnun ekibi ekranlara dönüyor

Kanal D'de yayınlanmaya başlayacak olan "Beş Kardeş" dizisinin kadrosuna yine Onur Ünlü'nün yönettiği "Leyla ile Mecnun" kadrosundan dört yeni oyuncu dâhil oldu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, sosyal medyada büyük ilgi görmeye başlayan dizinin senaristi ve yönetmeni Onur Ünül. Başrollerinde "Leyla ile Mecnun" dizi kadrosundan Ali Atay, Ahmet Mümtaz Taylan Serkan Keskin, Osman Sonant ve Tansu Biçer gibi isimler yer alıyor.

Beş kardeş dizisinde sürpriz gelişme

Yeni sezonun şimdiden merakla beklenen dizileri arasına giren Beş Kardeş'te daha önce rol alacağı haberleri gelen Cengiz Bozkurt, yeni dizide olmadığını açıkladı. Ekibin ilk yaptığı "Leyla ile Mecnun" dizisinde Erdal Bakkal'ı oynayan ve ikinci dizi "Ben de Özledim"de rol almayan Cengiz Bozkurt yeni dizi Beş Kardeş'te de olmayacak. Cengiz Bozkurt, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Beş Kardeş dizisiyle ilgili sizi biraz hayal kırıklığına uğratıcam galiba..arkadaşlara hayırlı olsun" dedi.

Birbirine zıt beş kardeşin hikâyesi

Birbirine zıt beş kardeşin eğlenceli maceralarını ekrana taşıyacak olan dizi için "Leyla ile Mecnun"un İsmail abisi Serkan Keskin, ilk anlaşılan oyuncu oldu. Keskin, yeni dizide de 4 kardeşin abisi olacak.