Leyla Güven'in kas kitlesinde azalma var

25 Ocak’ta tahliye edilen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde, “Abdullah Öcalan’a dönük tecridi protesto etmek için” başladığını duyurduğu açlık grevi eylemi 81. gününde.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Diyarbakır Tabip Odası, dün, avukatlarının talebi üzerine sağlık kontrolü yapmak üzere Leyla Güven’i evinde ziyaret etti. Diyarbakır Tabip Odası ziyaretin ardından Güven’in sağlık durumu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada “Yapılan görüşmede halsiz olduğu, iştahının kapalı olduğu, zaman zaman sıvı almada zorlandığı, kendisi tarafından ifade edilmiştir. Fark edilecek ölçüde kilo kaybı olduğu, uzanıp oturmada zorlandığı ve kas kitlesinde azalma olduğu heyetimiz tarafından gözlenmiştir. Açlık grevi süreci boyunca yaşamsal önemde olan sıvı, tuz, şeker, B1 vitamini alımının önemi ve açlık grevinin olası yıkıcı sonuçları heyetimiz tarafından ifade edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Bu arada DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ile geçmiş dönem HDP Hakkâri Milletvekili Selma Irmak’ın da tutuklu bulundukları Kandıra Cezaevi’nde 15 Ocak günü başladıkları süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemi ise 12. güne girdi.