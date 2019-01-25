Tahliye edilen Leyla Güven cezaevinden ambulansla çıkarıldı

79 gündür süresiz dönüşümsüz açlık grevinden bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Leyla Güven öğle saatlerinde cezaevinden tahliye edildi. Güven ambulansla Bağlar'daki evine götürüldü.

Güven, tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde, Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle 7 Kasım 2018’den beri açlık grevinde. Bianet'te yer alan habere göre bugünkü duruşmaya, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir, HDP milletvekilleri ile MYK üyeleri ve uluslararası gözlemciler katıldı. Mahkeme, 31 Ocak 2019’dan beri tutuklu bulunan Güven’in tutuksuz yargılanmasına hükmetti.

Öğle saatlerinde cezaevinden çıkan Güven, Adalet Bakanlığı'na ait ambulansla Bağlar'daki evine götürüldü.

Evinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güven, "Eyleminize devam edecek misiniz? sorusuna “Benim talebim henüz gerçekleşmiş değil. Talebim Sayın Öcalan’la avukatlarının görüşmesidir. Bu gerçekleşinceye kadar ben ve 249 arkadaşım devam edeceğiz” yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

24 Haziran 2018 seçiminde Hakkari Milletvekili seçilen, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Leyla Güven, 22 Ocak 2018’de evine yapılan baskınla gözaltına alınmıştı. Afrin operasyonu ile ilgili açıklamaları nedeni ile tutuklanan Güven, farklı tarihlerde katıldığı basın açıklamaları, etkinlikler ve yaptığı konuşmalar nedeniyle suçlanıyordu. Güven, dokuz günlük gözaltı süresinin ardından 31 Ocak'ta çıkarıldığı Diyarbakır 9. Ağır Mahkemesi tarafından tutuklandı. Tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevinde açlık grevine başlayan Güven, bugün itibariyle eyleminin 79. gününde.