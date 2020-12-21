Lewis Hamilton, 'Yılın Spor Kişiliği' seçildi

T24 Dış Haberler

Formula 1'in dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton, kendisi için başarılarla dolu 2020 yılını 'BBC Yılın Spor Kişiliği' seçilerek taçlandırdı.

Mercedes AMG Petronas'ın Britanyalı pilotu, Koronavirüs pandemisinin gölgesinde geçen yılda pistte dominant olmaya devam etti. Hamilton, 7. dünya şampiyonluğunu elde ederek Alman pilot Michael Schumacher'in rekorunu egale etti. Hamilton aynı sezon içinde farklı bir kulvarda yine Schumacher'i geçerek F1 tarihinin en çok yarış kazanan pilotu haline geldi.

Hamilton'ın pist üstünde yaptıkları kadar pist dışında yaptıkları da takdir topladı. Britanyalı pilot, spor dünyasında ırkçılığa karşı birçok konuşma yaptı, söyleşi verdi ve girişimde bulundu.

Hamilton, ödülü ikinci defa kazandı. Mercedes pilotu, Sebastian Vettel'in serisine son verip 2. şampiyonluğunu elde ettiği 2014 yılında da 'Yılın Spor Kişiliği' seçilmişti.