Lewis Hamilton, yeni sezon için soruşturma sonucunu bekliyor

Formula 1'de 2021 sezonun son yarış Abu Dhabi Grand Prix'sinin yankıları sürüyor. 2021 şampiyonunun belli olduğu yarışın son turlarındaki kazanın ardından Max Verstappen, Lewis Hamilton'ı geçerek yarışı ilk sırada tamamlamış ve şampiyonluğunu ilan etmişti. Ancak son turlarda yaşanan olaylara ilişkin FIA'nın aldığı kararlar tartışılmış ve konunun inceleneceği belirtilmişti.

BBC'de yer alan haberde, Lewis Hamilton'ın soruşturma sonucunu görmeden Formula 1'e dönmek istemediği ifade edildi. Ayrıca İngiliz pilotun FIA'ya karşı güvenini kaybettiği vurgulandı. Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, şampiyon pilotun Formula 1'den uzaklaştığını ifade etmişti.

2009 yılında Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) başkanlığına seçilen ve görevini 2021'e kadar sürdüren Jean Todt'un yerine geçen aylarda göreve gelen Mohammed Ben Sulayem, FIA'daki seçimin ardından Lewis Hamilton'la görüştüğünü söylemişti. Sulayem yaptığı açıklamada, "Şu anda cevap verebilecek durumda olduğunu sanmıyorum. Onu suçlamıyorum ve durumunu anlıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Formula 1'de 2021 sezonun son yarışı Abu Dhabi Grand Prix'sinin 54. turunda Williams pilotu Nicholas Latifi kaza yapmıştı. Latifi'nin aracının pistten çıkartılması ve araçtan dökülen parçaların temizlenmesi için güvenlik aracının piste gireceği belirtilirken, güvenlik aracının ardından atılan tur esnasında Red Bull, Max Verstappen'i pite çağırarak yumuşak lastiği takmıştı.

FIA, tur kaybı yaşayan pilotların turlarını geri almayacağını açıklamış, sonrasında yapılan açıklamada Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in arasındaki beş pilotun turlarını geri alabileceğini belirtildi. Daniel Ricciardo, Lance Stroll ve Mick Schumacher ise tur kaybını telafi edemeyeceği ifade edilmişti. Yarışın son turda tekrar başlamasıyla birlikte Max Verstappen, Lewis Hamilton'ı lastik avantajıyla geçmeyi başardı ve kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu elde etti. Yarışın ardından Mercedes, yarışla ilgili kararlarda hata olduğunu belirterek FIA kararlarını protesto ettiklerini açıklamıştı.