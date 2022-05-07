Lewis Hamilton, takı krizinde geri adım attı; pazar günü Miami'de yarışacak

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Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın Formula 1 yönetimiyle yaşadığı 'takı anlaşmazlığında' geri adım attığı ve pazar günü Miami Grand Prix'de yarışacağı belirtildi.

Formula 1 kuralları, pilotların otomobil içinde takı takmasını güvenlik gerekçeleri ile yasaklıyordu, ancak kural bu seneye kadar sıkı bir şekilde uygulanmıyordu. Yeni yarış direktörü Niel Wittich, bu kuralın artık dikkatli bir şekilde uygulanacağını ve pilotların yarışlardan önce takı takıp takmadığının kontrol edeceğini ifade etti. The Guardian'ın aktardığına göre Wittich'in kararının FIA'nın yeni Başkanı Mohammed ben Sulayem de destekliyor.

Formula 1 tarihinin en başarılı pilotlarından Hamilton ise kariyeri boyunca burun piercingi ve küpelerini otomobilinde sorunsuz bir şekilde taktığını ve bunların çıkarılmadığını; Miami'deki yarışa katılamayacak olsa bile takıları çıkarmayacağını ifade etmişti.

"Beni durdururlarsa öyle olsun. Yedek pilotumuz var; hafta sonu için hazırlıklı ve hazırız" diyen Hamilton, "Şehirde yapacak çok şey var. İki senaryoda da benim için sorun yok" dedi.

Hamilton, cuma günkü basın toplantısına her parmağına bir yüzük takarak katıldı.

The Guardian'ın aktardığına göre Hamilton, geri adım atarak küpelerini takmadan pazar günü yarışmayı kabul etti. FIA, burun piercinginin çıkarılması zor olacağı için Britanyalı pilota 2 yarışlık ek süre verdi.