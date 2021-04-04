Lewis Hamilton: Kendi tarzını bulmaya çalışan bir ressama baktığınızda bizimle aynı şeyi yaptığını görürsünüz

Geçen sezon İstanbul GP’de yedinci F1 şampiyonluğunu kazanarak Michael Schumacher’i yakalayan Lewis Hamilton, 2021 sezonuna da galibiyetle başlamayı başarmıştı. F1 pilotluğuna ilişkin açıklamalar yapan Hamilton, "Kendi tarzını bulmaya çalışan bir ressama baktığınızda bizimle aynı şeyi yaptığını görürsünüz" diye konuştu.

Sekizinci zaferini elde ederek bu alanda tek olmak isteyen Lewis Hamilton, Sky Sports’a açıklamalarda bulundu.

Hamilton, "Yaptığımız şey bir sanat formu, insanlar bu şekilde bakar mı bilmiyorum ama gerçekten de öyle. Kendi tarzını bulmaya çalışan bir ressama baktığınızda bizimle aynı şeyi yaptığını görürsünüz. Sürekli olarak aracı daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Tur attıkça yaratıyorsun, yol boyunca yaratıyorsun" dedi.

"Çoğu insan ‘Mercedes’e gitme’ derdi"

2013 yılında McLaren’den, Mercedes’e geçişiyle ilgili de konuşan Hamilton, "Çoğu insan ‘Mercedes’e gitme.’ derdi. Muhtemelen insanların yüzde 90’dan fazlası böyle söylerdi. Ancak bu geçiş benim için yaratıcı olma, önde olmasa da orada olma potansiyeline sahip bir takımla büyüme, zamanımın bir kısmını ve bazı imaj haklarımı geri alma şansına sahip olmak adına bir fırsattı. Yapmış olduğum diğer şeyleri yapabilmek için de bir fırsattı ve bu takım olmadan bunları yapamazdım" ifadelerini kullandı.

Formula 1 dışında pek çok alanla ilgili hobisi olan Hamilton’ın müziğe olan ilgisi de biliniyor. İngiliz pilot, ünlü şarkıcı Christina Aguilera ile ‘XNDA’ takma adıyla bir şarkıda düet de yaptı.

O an çok gergin olduğunu ve endişeyle mücadele ettiğini belirten Hamilton, "Uzun zamandır müzik yapıyorum. Hiçbir zaman popstar olmak ya da bunun gibi bir amaçla bu işe girmedim. Sadece ortaya yeni bir şey çıkarmayı sevdim" diye konuştu. (Eurosport Türkiye)