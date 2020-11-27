Lewis Hamilton: F1, gittiği ülkelerdeki insan hakları ihlallerine dikkat çekmek için daha fazlasını yapmalı

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Mercedes AMG Petronas'ın Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Formula 1'in yarıştığı ülkelerdeki insan hakları ihlallerini gündeme getirmesi gerektiğini söyledi.

Hamilton, F1'in bu konuları gündeme getirmekten kaçındığına değindi. Formula 1, bu hafta ve gelecek hafta işkence ve baskı suçlamalarının gündemde olduğu Bahreyn'de yarışıyor.

"İnsan hakları sorunları gittiğimiz birçok ülkede istikrarlı ve çok büyük bir problem" diyen Hamilton, "Bu sene bize sadece bizim sporumuzun değil, tüm sporların platformlarını değişim için kullanması gerektiğini gösterdi. Biz en fazla ülkeye giden sporlardan biriyiz. Doğru yönde adımlar attık ancak daha fazlasını yapmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Formula 1, 2015'te insan haklarına saygı göstereceğine dair bir taahhüt vermişti. Hamilton, bu taahhütün sadece lafta kalmaması gerektiğini ve Formula 1'in harekete geçtiğini göstermesi gerektiğini ifade etti.

Hamilton, İstanbul'da yapılan Türkiye Grand Prix'sinden sonra da F1'in insan hakları ihlali yapan ülkelere karşı tutumunu geliştirmesi gerektiğini ifade etmişti.