Lewis Hamilton, F1 dünyasının George Floyd cinayeti hakkındaki sessizliğini kınadı: Kim olduğunuzu biliyorum, sizi görüyorum

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Formula 1 tarihinin en başarılı isimlerinden olan Mercedes-Benz pilotu Lewis Hamilton, George Floyd cinayeti karşısında sessiz kalan meslektaşlarını kınadı.
"Aranızda sessiz olanlar olduğunu görüyorum. Dünyanın en büyük yıldızlarından bazılarısınız ama böyle bir adaletsizliğin ortasında sessiz kalabiliyorsunuz" diyen Hamilton, "İçinde bulunduğum sektörden tek bir ses bile çıkmadı. Bunun beyazların kontrolündeki bir spor olduğunu unutmamak lazım tabii" ifadelerini kullandı.
Instagram üzerinden açıklamada bulunan Hamilton, "Bu spordaki sayılı azınlık mensuplarından biriyim, ama yine de tek başıma ayakta duruyorum. Şimdiye kadar bazılarınızın neden bunların olduğunu görüp bu konuyla ilgili konuşacağınızı düşünmüştüm, ama bizim yanımızda duramıyorsunuz. Sadece şunu bilin; kim olduğunuzu biliyorum ve sizi görüyorum" yazdı.
Hamilton ABD'de Floyd cinayetinin ardından başlayan protestolara da değinerek, "Yağma yapan ve bina kundaklayanların değil, ama barışçıl bir şekilde protesto edenlerin yanındayım" diye konuştu.
6 kez F1 Dünya Şampiyonu olan Hamilton, "Liderlerimiz değişimi sağlayana kadar barış olamaz. Bu sadece ABD'de değili Britanya, İspanya, İtalya, her yerde böyle" ifadelerini kullandı.
ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve farklı şehirlere yayılan protestolar dün 7. gününde de devam etti. 140 şehirde meydana gelen eylemlerde en az 5 kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişi gözaltına alındı.